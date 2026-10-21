Catamarca: recuperaron más de 100 metros de cable robado en un club de fútbol

Un procedimiento policial desarrollado en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, en Catamarca, permitió recuperar más de 100 metros de cable en el marco de una investigación iniciada a raíz de denuncias penales presentadas por un hombre de 52 años de edad.

Según lo manifestado en las presentaciones judiciales, personas desconocidas habrían cometido ilícitos en las instalaciones de un club de fútbol de la localidad. A partir de esta situación, efectivos de la Comisaría Departamental desplegaron tareas de rastrillaje en el sector señalado, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Como resultado de ese primer procedimiento, los uniformados lograron recuperar 35 metros de cable TPR, que quedaron en calidad de secuestro y pasaron a formar parte de las actuaciones correspondientes.

Un segundo procedimiento en el barrio Costanera Sur

La investigación continuó con nuevas diligencias, desarrolladas bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. En ese contexto, los efectivos policiales materializaron un registro domiciliario en un inmueble ubicado en el barrio Costanera Sur.

Durante la medida, los uniformados secuestraron otros 70 metros de cable subterráneo, que fueron incautados en el marco de las pesquisas. Este segundo hallazgo amplió la cantidad de material recuperado durante los procedimientos vinculados con las denuncias iniciales.

En conjunto, las actuaciones permitieron recuperar 105 metros de cable, distribuidos entre los 35 metros de cable TPR encontrados durante el rastrillaje y los 70 metros de cable subterráneo incautados en el domicilio registrado.

La intervención de la Justicia Penal

Tras los procedimientos, tomó conocimiento la Justicia Penal interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir para dar continuidad a las actuaciones.