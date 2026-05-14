Catamarca: robaron en el corralón San Javier tras ingresar por un boquete

La Justicia investiga un robo ocurrido en el corralón San Javier, comercio ubicado en la zona sur capitalino y propiedad del diputado provincial del MID, Javier Galán, envuelto este en las últimas semanas en un cruce de denuncias sobre abusos sexuales y la defensa de estos hechos. El hecho fue detectado en las últimas horas y generó la intervención de personal judicial y policial para intentar esclarecer las circunstancias del episodio e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información que trascendió de manera preliminar, los autores del ilícito habrían logrado ingresar al establecimiento luego de realizar un boquete en una de las paredes del predio, maniobra que les permitió acceder al interior del comercio sin ser advertidos. El caso quedó bajo investigación de la fiscal Yésica Miranda, quien dispuso distintas medidas tendientes a avanzar con el esclarecimiento del hecho. Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre los elementos sustraídos ni sobre el monto de las pérdidas económicas ocasionadas.

El hallazgo del robo y las primeras actuaciones

El episodio fue descubierto recientemente en el comercio conocido como corralón San Javier, ubicado en el sector sur de la Capital catamarqueña.

Según los primeros datos que trascendieron, quienes perpetraron el robo habrían ejecutado una maniobra de ingreso a través de una abertura realizada en una pared del establecimiento. El boquete les permitió acceder al interior del predio y concretar el ilícito sin ser detectados en el momento.

La modalidad utilizada constituye uno de los aspectos centrales que ahora forman parte de la investigación judicial, ya que los peritajes y relevamientos podrían resultar determinantes para reconstruir cómo se produjo el ingreso al comercio y cuál fue el recorrido realizado dentro del lugar. Tras detectarse el hecho, se dio intervención inmediata a las autoridades correspondientes para iniciar las actuaciones de rigor.

Intervención de la Unidad Judicial N°9

Luego de conocerse el robo, tomó participación personal de la Unidad Judicial N°9, que comenzó con las tareas iniciales vinculadas al relevamiento de información y recepción de actuaciones relacionadas con el episodio. La intervención judicial incluyó el inicio de las diligencias investigativas orientadas a determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ingreso al corralón y establecer posibles responsabilidades.

Entre las tareas habituales en este tipo de investigaciones se encuentran el relevamiento del lugar, la recopilación de pruebas y el análisis de distintos elementos que permitan avanzar en la identificación de los autores del hecho.

Hasta el momento, la información difundida oficialmente es limitada y la investigación permanece en curso, por lo que no trascendieron detalles sobre posibles sospechosos ni sobre eventuales avances en torno a la causa.

Sin datos oficiales sobre lo robado

Uno de los puntos que todavía no fue confirmado oficialmente tiene relación con los elementos sustraídos durante el robo.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre los objetos robados, no trascendió el monto de las pérdidas económicas y tampoco se brindaron precisiones sobre daños adicionales en el comercio. La falta de confirmaciones oficiales mantiene abiertas distintas líneas de investigación mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales.