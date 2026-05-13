Robo, persecución y accidente en Catamarca: dos delincuentes terminaron tras las rejas

Este miércoles, a las 03:00, numerarios de la Comisaría Cuarta realizaban recorridos preventivos por la intersección de Monseñor Rafael D'Amico y Padre Gavica, cuando divisaron a un sujeto a bordo de una motocicleta Honda XR 150 cc., acompañado de otro que empujaba a pie una Yamaha Tenere 250 cc.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre que empujaba la Yamaha abandonó el rodado, el cual quedó en calidad de secuestro, mientras él se dio a la fuga junto con el otro masculino. Inmediatamente, se inició una persecución que culminó en avenida Presidente Arturo Illia, cerca de la rotonda General Güemes, donde ambos perdieron el control y cayeron sobre la cinta asfáltica.

Detención y asistencia médica

Tras la caída, los sujetos abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie por la avenida, donde fueron interceptados y aprehendidos. Se trata de Miranda (23 años) y Martínez (31 años).

Uno de los detenidos sufrió lesiones que requirieron asistencia de personal médico del SAME, siendo trasladado al Hospital San Juan Bautista para su atención.

Secuestro de vehículos y elementos vinculados

Las averiguaciones policiales permitieron determinar que la Yamaha Tenere 250 cc. estaba vinculada a un ilícito en perjuicio de un hombre mayor de edad, por lo que fue incautada junto a otros elementos encontrados en el lugar:

Una mochila

Un cuchillo de metal

Una espadita

Una pinza

Un teléfono celular

Un pasamontañas

Dos cascos

Según las autoridades, estos objetos habrían sido utilizados para perpetrar el hecho.

Colaboración interinstitucional

En el operativo participaron también motoristas del COEM-Kappa, efectivos de la Seccional Quinta y personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

Posteriormente, los supuestos autores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que continuará con las investigaciones correspondientes.