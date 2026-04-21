Catamarca: robó en un comercio de la peatonal, intentó escapar y lo atraparon

A las 17:35 de la tarde de hoy, un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Martínez (31) en la esquina de las calles 1° de Mayo y La Rioja.

En el procedimiento intervinieron numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP), quienes actuaron conjuntamente con motoristas del COEM-Kappa, unidades que se encontraban abocadas a tareas de prevención y patrullaje en la zona.

Según la información oficial, la intervención se produjo luego de que el individuo fuera sindicado como presunto autor de un hecho ilícito ocurrido momentos antes en un comercio ubicado en la Peatonal Rivadavia al 1.000. La rápida respuesta operativa permitió su localización y posterior reducción en la vía pública, evitando su desplazamiento del área.

El hecho investigado en un comercio de Peatonal Rivadavia

El origen del procedimiento se remonta a un episodio registrado en un local comercial situado sobre la Peatonal Rivadavia al 1.000, donde habría tenido lugar el hecho ilícito que se le atribuye al ahora aprehendido.

En dicho establecimiento resultó como damnificada una joven mujer de 24 años de edad, quien fue posteriormente invitada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

La actuación policial se desarrolló a partir de la alerta generada tras el incidente, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda y localización del sospechoso en un radio inmediato al lugar del hecho.

Aprehensión y despliegue operativo en la vía pública

La aprehensión de Martínez (31) se concretó en el marco de un procedimiento conjunto entre las unidades del COP y los motoristas del COEM-Kappa, quienes lograron interceptarlo en la intersección mencionada.

El operativo se desarrolló con rapidez y coordinación entre los distintos móviles intervinientes, lo que permitió concretar la detención sin que se registraran mayores incidentes en el lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a la identificación del sujeto y a la aplicación de las medidas correspondientes en el marco de la intervención preventiva, dando inmediato aviso a las dependencias competentes.

Secuestro de elementos y medidas adoptadas

Uno de los elementos relevantes del procedimiento fue el recupero de prendas de vestir varias, las cuales se encontraban en poder de la persona aprehendida al momento de la intervención.

Estos elementos fueron secuestrados por el personal policial actuante y quedaron a disposición de la investigación en curso, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

El secuestro de estos objetos se enmarca dentro de las medidas habituales adoptadas en este tipo de procedimientos, a fin de preservar posibles elementos de interés para la causa y garantizar su análisis por parte de las autoridades competentes.

Intervención judicial, traslado y continuidad de la causa

Finalizada la etapa inicial del procedimiento en la vía pública, se hizo presente la colaboración de efectivos de la Seccional Segunda, quienes llevaron adelante el traslado del presunto autor a la Comisaría Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Una vez efectuado el traslado, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación.