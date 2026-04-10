Catamarca: robó dinero del interior de una camioneta estacionada y terminó preso

Hoy, a las 13:20, efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá, en esa ciudad del departamento homónimo, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Sciacca, de 44 años.

La actuación policial se enmarca en un hecho que fue inicialmente puesto en conocimiento de las autoridades a través de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, quien sindicó al ahora aprehendido como el presunto autor de la sustracción de dinero en efectivo.

El episodio investigado refiere a la supuesta extracción de dinero del interior de una camioneta Toyota Hilux, la cual se encontraba estacionada en la vía pública al momento del hecho denunciado.

En este contexto, la intervención de los uniformados se activó a partir de los datos aportados en la denuncia, lo que permitió avanzar con las tareas de localización y posterior aprehensión del individuo señalado.

La denuncia y la acusación por el presunto hurto

El origen del procedimiento se encuentra en una denuncia penal formal presentada por un hombre mayor de edad, quien indicó que el dinero en efectivo habría sido sustraído desde el interior de su vehículo.

De acuerdo con la información aportada en el marco de la investigación inicial, el hecho se habría producido sobre una camioneta Toyota Hilux, que se encontraba estacionada en un espacio público, circunstancia que constituye el contexto material del presunto ilícito.

El señalamiento directo realizado en la denuncia fue clave para la intervención policial posterior, al identificar a Sciacca (44) como el presunto autor del hecho investigado.

Traslado a la dependencia y disposición judicial

Finalizadas las actuaciones iniciales en el lugar, el hombre de apellido Sciacca (44) fue trasladado a la seccional policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Esta disposición judicial implica que el caso continúa bajo análisis del órgano competente, que deberá avanzar con las medidas correspondientes en el marco de la investigación.