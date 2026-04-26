Catamarca: secuestran 150 kilos de pasas de uva y dos motocicletas

Un procedimiento policial en la ciudad de Tinogasta derivó en el secuestro de unos 150 kilogramos de pasas de uva y dos motocicletas, en el marco de un hecho que es investigado como un intento de ilícito. La intervención se produjo en una finca ubicada en el barrio Los Robledos, luego de que el propietario del lugar alertara sobre la presencia de personas extrañas en su propiedad.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta se constituyeron en el lugar tras tomar conocimiento de la situación. Allí, dialogaron con el dueño del predio, un hombre mayor de edad, quien relató que momentos antes había sorprendido a dos personas del sexo masculino en circunstancias que indicaban la posible comisión de un delito.

Según el testimonio aportado, al advertir la presencia del propietario, los individuos interrumpieron su accionar y emprendieron la fuga de manera inmediata, dejando atrás los elementos que utilizaban en el lugar.

El hallazgo de la mercadería y los vehículos

A partir de lo sucedido, el personal policial llevó adelante el procedimiento que culminó con el secuestro de los elementos abandonados. En el lugar, los uniformados incautaron tres bolsas de pasas de uva, cada una con un peso aproximado de 50 kilogramos, lo que totaliza unos 150 kilogramos de este producto.

Además, también fueron secuestradas dos motocicletas, que habrían sido utilizadas por los sujetos para movilizarse hasta la finca y que quedaron en el lugar tras la huida. Los rodados fueron identificados con precisión por las autoridades:

Motocicleta marca Zanella , color rojo, de 110 cc.

, color rojo, de 110 cc. Motocicleta marca Honda CG, color rojo, de 150 cc.

Estos vehículos constituyen elementos relevantes para la investigación, ya que permitirían avanzar en la identificación de los sospechosos que abandonaron el lugar.

Intervención de la justicia

Tras el operativo, tomó intervención la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que fue puesta en conocimiento de todo lo sucedido. Desde ese organismo se impartieron las medidas a seguir, orientadas a dar continuidad a la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.