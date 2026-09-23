"No te creas el cuento": Mutquín reforzó la prevención de estafas virtuales

En el marco del programa de prevención "No te creas el cuento, Catamarca Cibersegura", impulsado por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, se desarrolló una charla informativa en la localidad de Mutquín, departamento Pomán, destinada a brindar herramientas para prevenir estafas virtuales y fraudes digitales.

La actividad tuvo lugar en la Biblioteca "Adán Quiroga", espacio anexo a la Escuela Primaria Nº 228 "Bartolomé Mitre", y contó con una importante participación de la comunidad. El encuentro reunió a vecinos, autoridades locales, docentes, agentes municipales y también a personas que fueron víctimas de estafas y recibieron la capacitación.

Entre las autoridades y representantes presentes estuvieron el intendente de Mutquín, Carlos David Luna; la directora de la Radio FM Municipal "Autonomía de Mutquín", Mariel Zalazar; el jefe de la Comisaría de Mutquín, Jefatura de Zona F, Crio. Pedro Solohaga; agentes de Tránsito Municipal, docentes y vecinos de la localidad.

La presencia de distintos sectores de la comunidad permitió abordar la problemática de los delitos digitales desde una perspectiva preventiva, poniendo el foco en la información y en las herramientas que permiten reconocer situaciones de riesgo antes de que se concrete una estafa.

"Antes nos preocupábamos porque entraba alguien a un domicilio"

Durante la apertura de la charla, el intendente Carlos David Luna destacó el impacto que tienen actualmente los ciberdelitos y los delitos informáticos en la sociedad.

El jefe comunal sostuvo que se trata de "uno de los flagelos que impacta en la sociedad" y valoró la posibilidad de contar con profesionales especializados que puedan transmitir sus conocimientos a la comunidad para favorecer la capacitación y la prevención.

Luna también planteó el cambio que se produjo en las modalidades delictivas y en los riesgos que enfrentan las personas en su vida cotidiana. En ese sentido, explicó que anteriormente la preocupación podía estar relacionada con el ingreso de una persona a un domicilio para llevarse bienes, mientras que actualmente existe el riesgo de que alguien ingrese a un teléfono celular y, mediante un engaño, pueda acceder a información o cuentas.

"Antes nos preocupábamos porque entraba alguien a un domicilio y nos llevaba un televisor, hoy nos tenemos que preocupar porque alguien ingresa a nuestro celular, nos jaquean y en segundos nos vacían las cuentas y nos dejan sin un peso", expresó.

El intendente remarcó que son situaciones de las que la sociedad debe "preocupar y ocupar", poniendo de relieve la necesidad de contar con información para actuar frente a las distintas modalidades de fraude.

Las cinco principales modalidades de estafa

Durante la capacitación, personal especializado brindó herramientas destinadas a identificar y prevenir las modalidades de estafas telefónicas que circulan actualmente.

La exposición estuvo a cargo, entre otros profesionales, de la directora de Capacitación y Formación Profesional, Fernanda Seco, y de la cabo Griselda Gómez, integrante de la División de Ciberdelitos de la Policía de la Provincia. En el encuentro se detallaron las cinco principales modalidades de estafa en Catamarca:

Descuentos del 50% a jubilados o promociones en la boleta de luz.

Engaño para compartir la pantalla mediante WhatsApp.

Enlaces falsos , enviados bajo el argumento de que la persona ganó premios.

, enviados bajo el argumento de que la persona ganó premios. Desconocimiento de compras realizadas con tarjetas de crédito.

Control de una cuenta de WhatsApp mediante engaño, situación en la que la propia víctima entrega su código de acceso.

La identificación de estas modalidades fue uno de los ejes centrales de la jornada, con el propósito de que los participantes puedan reconocer las señales de alerta y evitar entregar información que permita a terceros tomar control de sus cuentas, dispositivos o datos.

El celular como herramienta cotidiana

La capacitación también tomó como ejemplo el uso cotidiano de los dispositivos móviles. En ese marco, se habló de la aplicación Uber y de la utilización de Instagram, particularmente en relación con la publicación de fotografías y el suministro de información.

La referencia al uso diario de estas herramientas permitió abordar la importancia de prestar atención a la información que se comparte y a las formas en que los dispositivos son utilizados habitualmente. Otro de los aspectos abordados fue el control parental, destacando la importancia de que los adultos acompañen y supervisen el uso de dispositivos por parte de los niños.

La prevención, en este sentido, no se limitó únicamente a las operaciones económicas o a las comunicaciones sospechosas, sino que también incluyó la necesidad de generar hábitos de cuidado en el uso cotidiano de celulares y otras herramientas digitales.

Recomendaciones para la autoprotección

Durante la jornada también se difundieron recomendaciones consideradas fundamentales para fortalecer la autoprotección frente a las estafas virtuales.

Entre las principales pautas compartidas se encuentran:

No brindar claves, contraseñas, token ni datos bancarios.

No ingresar a enlaces desconocidos.

Dudar de todo mensaje urgente.

Verificar por otro medio cualquier pedido sospechoso.

Si un familiar solicita dinero, llamarlo directamente para confirmar que efectivamente realizó el pedido .

. Ante una estafa, realizar la denuncia de manera inmediata.

Para efectuar denuncias, se informó que se puede contactar a la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, al número 3834437523, o a la Fiscalía General, a través de los teléfonos 3836020826 y 3836020829.

Estas recomendaciones apuntan a incorporar medidas simples de prevención frente a situaciones que pueden presentarse mediante llamadas, mensajes, enlaces, aplicaciones o comunicaciones que buscan generar confianza o urgencia en la víctima.