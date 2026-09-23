Tras el accidente, internaron a Pity Álvarez tras sufrir una crisis hipertensiva

Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa durante la noche, cerca de las 23. Tras el episodio, el músico fue trasladado inmediatamente en ambulancia al centro de salud, donde los médicos determinaron que debía permanecer internado.

La situación de salud se produjo el mismo día en que el músico había protagonizado un accidente de tránsito durante la madrugada, mientras se encontraba con su novia, en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de La Paternal.

De acuerdo con la información brindada por su abogado, Sebastián Queijeiro, el cuadro de presión se produjo luego del episodio vial y del estado de nerviosismo que generó la situación.

"El músico había salido de su casa durante la madrugada luego de que se produjera 'una situación familiar'", explicó el abogado. Según su relato, posteriormente Álvarez tomó un automóvil y se dirigió hasta una estación de servicio.

El accidente ocurrió durante la madrugada

El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, sobre la avenida San Martín al 2400, en una estación de servicio de La Paternal. Según la información aportada sobre el episodio, el vehículo conducido por Álvarez era un Volkswagen Bora, que impactó contra otro automóvil que se encontraba en el lugar cargando combustible.

El damnificado fue un joven de 24 años, quien manejaba un Peugeot 208 y estaba por retirarse de la estación de servicio cuando se produjo el incidente. De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, el Volkswagen Bora de Pity Álvarez hizo marcha atrás y rozó el Peugeot 208.

El episodio generó la intervención de la Policía de la Ciudad, que se presentó en el lugar para intervenir ante el accidente y recibir la denuncia correspondiente.

La denuncia y la intervención policial

Según el parte policial, el conductor del otro vehículo denunció que el músico se retiró del lugar sin aportar documentación. Posteriormente, la hermana de Pity, Silvina Débora, se dirigió hasta la estación de servicio para entregar la documentación requerida por la Policía.

La situación derivada del accidente quedó bajo intervención de la Unidad Flagrancia Norte, que tomó participación en las actuaciones correspondientes. El abogado Sebastián Queijeiro se refirió a la situación y explicó que aguardaba información relacionada con la documentación presentada por la hermana del músico.

"En estos momentos estoy esperando el llamado de la hermana que fue a llevar toda esta documentación requerida por la policía y ahí vamos a ver en qué estado está y cómo seguir con un montón de actuaciones que son las que no tengo permitido hablar hasta el momento", señaló.

La crisis hipertensiva y la internación

El abogado también explicó que, después del accidente, la situación generó un fuerte estado de nerviosismo en el entorno de Álvarez. Según relató Queijeiro, la hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron en el auto, y agregó que se encontraban "muy nerviosos por el tema".

En ese contexto, indicó que la presión de Pity Álvarez se elevó considerablemente y que comenzó a presentar un sangrado importante de nariz. "La hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron en el auto. Estaban muy nerviosos por el tema y la presión se le fue por las nubes. Le sangraba mucho la nariz", explicó Queijeiro a TN.

Durante la noche, el músico fue trasladado en ambulancia al Hospital Tornú. Una vez allí, los médicos resolvieron dejarlo internado en terapia intermedia.

Según lo informado por su abogado, Álvarez permanecía en el hospital y se encontraba comunicándose con su obra social con el objetivo de gestionar un eventual traslado a otro centro de salud.

La causa y la declaración de la madre

A la situación sanitaria se suma el avance de las actuaciones judiciales relacionadas con el accidente ocurrido en la estación de servicio. Queijeiro explicó que la mamá de Pity Álvarez debe declarar hoy como testigo en la causa, aunque reconoció que todavía no sabe qué sucederá con esa declaración debido al estado de salud del músico.

Por lo pronto, según explicó el abogado, el equipo prepara la situación como si los testigos fueran a declarar y la audiencia fuera a realizarse.

La eventual declaración se encuentra así vinculada con las actuaciones que se iniciaron después del accidente de tránsito y con la intervención de la Unidad Flagrancia Norte.