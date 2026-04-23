Catamarca: secuestran casi siete kilos de marihuana, armas y más de 7 millones de pesos

En el marco de una lucha sostenida contra el narcomenudeo, se concretó en las últimas horas un golpe significativo en la Capital. Esto porque tras una serie de arduas tareas investigativas que permitieron mapear el funcionamiento de estas redes, y bajo las directivas precisas del Juzgado Federal, los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia ejecutaron una serie de procedimientos con el objetivo de desarticular bocas de expendio y almacenamiento.

La operación se caracterizó por su simultaneidad y despliegue territorial. Los uniformados llegaron hasta tres puntos geográficos clave: los barrios San Martín de Porres, 40 Viviendas Norte y el Complejo Habitacional Valle Chico. En estos sectores, se materializaron cuatro allanamientos simultáneos, logrando sorprender a los sospechosos y evitar posibles fugas o la destrucción de material probatorio. La irrupción en los inmuebles permitió a los investigadores asegurar las escenas y comenzar con un minucioso registro que arrojó resultados contundentes tanto en materia de estupefacientes como en logística criminal.

Un arsenal de guerra

Lo que comenzó como una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes reveló una estructura con un alto poder de fuego y una sólida capacidad económica. Al irrumpir en las viviendas, el personal policial se encontró con un preocupante arsenal. Se procedió al secuestro de seis armas de fuego de distintos calibres y un aire comprimido, elementos que denotan la peligrosidad de la organización desarticulada. Junto al armamento, se incautaron trescientos cuarenta seís cartuchos de diferentes calibres, lo que refuerza la hipótesis de una estructura preparada para la defensa de sus intereses ilícitos.

La infraestructura logística también fue desmantelada. El inventario de los elementos secuestrados detalla la disponibilidad de movilidad y herramientas de alta gama para el procesamiento de las ventas:

Vehículos: Dos camionetas y una motocicleta.

Tecnología: Tres teléfonos celulares de interés para la causa.

Precisión y Contabilidad: Cuatro balanzas digitales y dos máquinas de contar dinero.

Dinero en efectivo: La suma de siete millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos pesos ($7.429.200) y cien dólares (100).

Decomiso de sustancias prohibidas

El registro detallado de las propiedades permitió el hallazgo de diversos envoltorios de plástico que contenían sustancias prohibidas, listas para su fraccionamiento y comercialización. Las sustancias encontradas presentaban características tipo herbácea y polvo, las cuales fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes por parte de los peritos especialistas. El reactivo químico confirmó las sospechas de los investigadores, arrojando resultados positivos para sustancias alucinógenas y estimulantes.

En total, el operativo logró retirar del mercado ilegal un cargamento compuesto por 6,838 kilogramos de marihuana y 168 gramos de cocaína. Además de estas sustancias, los efectivos procedieron al secuestro de varios comprimidos de ansiolíticos, los cuales suelen ser utilizados en este tipo de actividades para el "estiramiento" de las dosis o para su venta irregular en el mercado negro. El volumen de la marihuana secuestrada, que supera los seis kilogramos, marca un hito en las operaciones recientes contra el narcomenudeo en la capital provincial.

Detenciones y situación judicial de los involucrados

Como resultado directo de estos procedimientos, la fuerza de seguridad procedió a la restricción de la libertad de los presuntos responsables de la actividad delictiva. Durante los procedimientos, los policías procedieron a la detención de tres personas del sexo masculino, cuyas edades son de 29, 35 y 40 años de edad. Estos sujetos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, quedando a disposición de las autoridades federales para su posterior indagatoria.

Por otra parte, la justicia interviniente dispuso una medida particular respecto a un cuarto individuo presente en uno de los domicilios. Un hombre de 74 años quedó supeditado a la causa, bajo las directivas directas de la Justicia. Con este golpe, el Ministerio Público y la Policía de la Provincia reafirman su compromiso en la desarticulación de bandas dedicadas a la venta de drogas, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de San Martín de Porres, Valle Chico y las 40 Viviendas Norte.