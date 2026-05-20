Tour de compras: incautaron mercadería valuada en más de 70 millones de pesos

La Policía Federal Argentina llevó adelante en Catamarca un importante procedimiento en las últimas horas contra el contrabando que culminó con el secuestro de mercadería de origen extranjero valuada en más de 70 millones de pesos. El operativo se desarrolló en el marco de los controles preventivos que la fuerza federal despliega en rutas nacionales de todo el país y estuvo vinculado a la detección de productos ingresados presuntamente de manera irregular al territorio nacional.

El procedimiento fue realizado por personal de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, a través de la División Unidad Operativa Federal Catamarca, en el contexto del denominado "Operativo Prevención Federal", un dispositivo permanente orientado a detectar delitos relacionados con el contrabando y otras maniobras ilícitas vinculadas al transporte y circulación de mercaderías.

La intervención tuvo lugar el pasado 19 de mayo y se extendió hasta el día siguiente debido al importante volumen de carga secuestrada y a la necesidad de documentar cada uno de los elementos encontrados durante la inspección.

Un operativo desplegado en rutas

Según se informó, el "Operativo Prevención Federal" forma parte de una estrategia de control preventivo que la Policía Federal desarrolla en distintos puntos del país.

La coordinación general de estos procedimientos se encuentra a cargo de las Agencias Regionales Federales, responsables de articular el trabajo operativo de las Divisiones Unidades Operativas Federales (DUOF) en cada provincia y mantener el enlace directo con la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

El objetivo central de estos dispositivos es optimizar la planificación y ejecución de procedimientos relacionados con delitos de contrabando y otras actividades ilícitas que afectan al comercio formal y al sistema económico.

El volumen de carga transportada

En el marco de esos controles preventivos, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Catamarca interceptaron dos micros de larga distancia pertenecientes a las empresas Viajes y Turismo La Victoria y Turismo Diemir.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo luego de que los agentes advirtieran una situación considerada inusual la escasa cantidad de pasajeros y el significativo volumen de bultos transportados. Esa combinación despertó sospechas entre los investigadores y motivó la inmediata intervención de la Justicia Federal.

A partir de ello, el Juzgado Federal Nº1 de Catamarca, a cargo del Dr. Miguel A. Contreras, con intervención de la Secretaría Única del Dr. Raúl Enrique Córdoba, ordenó el traslado de los vehículos a sede policial para realizar una inspección más detallada de la carga transportada.

Mercadería extranjera sin respaldo documental

Tras la apertura e inspección de los paquetes y bultos transportados en ambos colectivos, los efectivos comprobaron que contenían prendas de vestir, artículos de bazar y otros productos de origen extranjero. Según se informó, toda la mercadería ingresó presuntamente al país sin contar con la documentación aduanera correspondiente, situación que configuraría una infracción al Código Aduanero.

Las estimaciones difundidas en ámbitos periodísticos señalaron que el valor total de los productos secuestrados supera los 70 millones de pesos, cifra que da cuenta de la magnitud del operativo concretado en territorio catamarqueño.

Debido a la cantidad de mercadería hallada, las tareas de clasificación, control y documentación demandaron varias horas de trabajo y provocaron que el procedimiento continuara hasta el día siguiente.

Intervención judicial y situación de los involucrados

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que interviene en la investigación vinculada al presunto contrabando detectado durante el operativo.

No obstante, según se precisó oficialmente, los choferes y demás personas identificadas durante el procedimiento:

No registraban impedimentos legales

No quedaron detenidos

No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad

Sin embargo, tanto los involucrados como los vehículos utilizados para el transporte de la mercadería quedaron vinculados a la causa judicial abierta tras el procedimiento.

La investigación buscará determinar el origen exacto de los productos secuestrados y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al traslado de la carga detectada.