Catamarca: secuestran dos motos en un operativo en Nueva Coneta

En la jornada de hoy, mientras efectivos de la Dirección Seguridad Vial realizaban control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero de Nueva Coneta, situado en la Ruta Nacional N° 38, controlaron a un joven de 24 años de edad, quien circulaba en automóvil Peugeot 206, de color gris, remolcando un carro con dos (02) motocicletas de competición y notaron que las mismas carecían de la documentación.

De inmediato, los policías solicitaron la presencia de sus pares de la División Sustracción de Automotores, quienes luego de realizar trabajos de su especialidad establecieron que uno de los motovehículos obraba con un requerimiento Judicial, solicitado desde la Provincia de La Rioja, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que el rodado restante hasta determinar su legítima propiedad y procedencia.

Tomó intervención personal de la Comisaría de Nueva Coneta, que corresponde por jurisdicción, quien a su vez informó de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.