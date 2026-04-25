Catamarca: secuestran más de medio kilo de marihuana y detienen a dos personas

En la jornada de ayer, y tras el desarrollo de tareas investigativas, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de Belén, departamento homónimo.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones a la playa de estacionamiento de un establecimiento escolar ubicado sobre la Avenida de Circunvalación S/N°, donde el personal interviniente dio cumplimiento a una orden de requisa personal. En ese contexto, los efectivos identificaron a un joven de 23 años de edad, sobre quien recayó la medida judicial.

Durante la inspección, entre sus pertenencias se encontraron bolsas de plástico que contenían una sustancia herbácea. Al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, se determinó que se trataría de 56 gramos de marihuana.

Como resultado del procedimiento, se concretó el secuestro de los siguientes elementos:

56 gramos de marihuana

Un teléfono celular IPhone

Una motocicleta Motomel Blitz 110 cc

El accionar policial se enmarcó en las directivas judiciales vigentes y en el despliegue de tareas preventivas y de investigación que viene realizando el área específica.

Tinogasta: control vehicular en la Ruta Provincial N° 3

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en la madrugada de hoy, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta) realizaron un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 3, en inmediaciones al ingreso de la localidad de La Higuerita, departamento Tinogasta.

En ese punto, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Corsa, de color rojo, en el que circulaba un hombre de 37 años de edad.

Al inspeccionar el rodado, el personal encontró un envoltorio de plástico negro que contenía una sustancia herbácea. Tras realizar la prueba de campo, se estableció que se trataría de 539 gramos de marihuana.

El operativo concluyó con el secuestro de diversos elementos vinculados al hecho:

539 gramos de marihuana

Un teléfono celular marca Redmi, de color negro

$79.000 en efectivo

El automóvil Chevrolet Corsa, color rojo

Este procedimiento se enmarca en los controles estratégicos desplegados en rutas provinciales, orientados a la detección y prevención del transporte de sustancias ilícitas.

Intervención de la Justicia Federal y medidas adoptadas

Como consecuencia de ambos procedimientos, tomó intervención el Juzgado Federal, desde donde se dispuso la detención de las dos personas involucradas, quienes fueron trasladadas y alojadas en dependencias policiales.

Asimismo, la autoridad judicial interviniente indicó las medidas procesales a seguir en el marco de la causa, en función de los elementos secuestrados y las actuaciones labradas por el personal policial.