Detuvieron a un joven de 27 años y secuestraron cocaína y plantines de marihuana

Un procedimiento llevado adelante por efectivos especializados de la Policía de la Provincia en la ciudad de Santa María terminó con la detención de un joven de 27 años y el secuestro de presuntas sustancias estupefacientes, plantines de marihuana y distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle 2 de Febrero, sin número, de la ciudad de Santa María, departamento homónimo, donde personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María) realizó un allanamiento en el marco de una investigación con conocimiento e intervención del Juzgado Federal N° 1.

Durante la medida judicial, los investigadores encontraron envoltorios plásticos que contenían una sustancia de color blanco. El material fue sometido a la correspondiente prueba de campo, cuyo resultado indicó que se trataría de cocaína. Ante ese resultado, la sustancia quedó inmediatamente en calidad de secuestro para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento también permitió localizar y secuestrar 27 plantines de marihuana de distintos tamaños, además de una balanza digital tipo gramera y dos teléfonos celulares. Una vez finalizado el allanamiento, los efectivos procedieron a detener a un joven de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.

El allanamiento de una vivienda

La medida judicial se concretó en un inmueble situado en la calle 2 de Febrero S/N°, en la ciudad de Santa María, departamento del mismo nombre. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María), organismo dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

La intervención del Juzgado Federal N° 1 acompañó el desarrollo del procedimiento, que permitió a los investigadores ingresar al domicilio y realizar las tareas de búsqueda y constatación de los elementos vinculados con la investigación.

La actuación policial estuvo orientada al cumplimiento de la medida judicial y al secuestro de los elementos encontrados en el lugar. Entre los materiales localizados se identificaron envoltorios plásticos con una sustancia blanca, que posteriormente fue sometida a una prueba de campo para determinar su posible composición.

El resultado obtenido indicó que podría tratarse de cocaína, por lo que el material fue incorporado al procedimiento en calidad de secuestro.

Una balanza digital y dos teléfonos celulares

El procedimiento no se limitó al hallazgo de las sustancias y los plantines. Los investigadores también encontraron otros elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

La balanza digital tipo gramera y los teléfonos celulares también quedaron comprendidos dentro de las actuaciones realizadas en el domicilio. Su incorporación al procedimiento permitirá que la Justicia determine las medidas que correspondan en el marco de la investigación.

Detuvieron a un joven de 27 años

Una vez finalizadas las tareas de allanamiento y el secuestro de los elementos encontrados, los efectivos policiales procedieron a detener a un joven de 27 años de edad.

El hombre fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas que deberán cumplimentarse para continuar con las actuaciones. La detención se concretó al finalizar la medida judicial y constituyó el resultado de mayor trascendencia personal del operativo desarrollado en la ciudad de Santa María.