Operativos en el interior: arrestaron a cuatro personas y secuestraron 12 rodados

Efectivos policiales realizaron operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintos puntos de Catamarca, con procedimientos en Capital, Valle Viejo y Tinogasta. Como resultado de las acciones, cuatro personas mayores de edad fueron arrestadas y se secuestraron doce rodados, entre ellos un camión, un automóvil y diez motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Los controles se llevaron adelante en las respectivas jurisdicciones, con la participación de personal de diferentes dependencias policiales y unidades especiales. Las actuaciones se enmarcaron en tareas preventivas orientadas al control de vehículos y a la identificación de personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

Según la información oficial, los arrestos y secuestros se produjeron debido a que los conductores de los vehículos involucrados habrían infringido disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y del Código de Faltas de la Provincia.

Despliegue policial en tres jurisdicciones

Los procedimientos contaron con efectivos de las Seccionales Primera, Cuarta, Sexta y Novena de la Capital, además de personal de la Comisaría de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, y de la Departamental Tinogasta.

A estos equipos se sumaron sus pares del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur). La participación conjunta permitió desarrollar controles y recorridos preventivos en las distintas zonas comprendidas por el operativo.

Las acciones incluyeron inspecciones vehiculares e identificación de personas en las jurisdicciones correspondientes a las dependencias participantes. La información difundida no especificó los horarios de los procedimientos ni los puntos exactos donde se realizaron los controles, aunque confirmó que tuvieron alcance en Capital, Valle Viejo y Tinogasta.

Cuatro personas arrestadas y doce vehículos secuestrados

Durante los operativos, los efectivos procedieron al arresto de cuatro personas mayores de edad. Por estas actuaciones se labraron las diligencias de rigor, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

Además, se concretó el secuestro de doce vehículos. El conjunto estuvo integrado por un camión, un automóvil y diez motocicletas, estas últimas de distintas marcas y cilindradas.

Una vez finalizados los controles y confeccionadas las actas correspondientes, los vehículos secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales jurisdiccionales.