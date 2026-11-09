Saujil: se conoció la identidad y los resultados de la autopsia del niño de 7 años

La localidad de Saujil, en el departamento Pomán, atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Ian Argañaraz, un niño de 7 años que falleció luego de sufrir un accidente en una plaza de la localidad. En las últimas horas se conocieron tanto la identidad del pequeño como los resultados de la autopsia, que permitieron establecer las causas médicas de su fallecimiento.

Los profesionales médicos que intervinieron en el procedimiento concluyeron los estudios correspondientes y determinaron que el niño murió como consecuencia de un shock neurogénico y un traumatismo de cráneo grave. El resultado de la autopsia confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por el menor, quien había sido trasladado de urgencia a un centro de salud debido a su delicado estado.

La noticia generó una profunda conmoción entre los habitantes de Saujil, donde el episodio ocurrido en un espacio público terminó convirtiéndose en una tragedia que enluta a una familia y a toda la población.

Ian Argañaraz

La autopsia confirmó las causas del fallecimiento

Una vez finalizados los estudios médicos, los peritos establecieron que el deceso de Ian estuvo relacionado con dos cuadros de extrema gravedad: el shock neurogénico y el traumatismo de cráneo grave.

Estos resultados fueron comunicados a la familia y ahora la Justicia ordenó la entrega del cuerpo a sus padres para que pudieran realizar el velatorio. La disposición judicial se produjo una vez cumplidas las actuaciones médicas correspondientes.

El accidente ocurrió en una plaza de Saujil

El hecho que terminó con la vida del pequeño tuvo lugar en un espacio público de Saujil,. De acuerdo con la información que trascendió, el niño habría caído de uno de los juegos instalados en la plaza. Sin embargo, hasta el momento no se especificó contra qué elemento habría golpeado durante la caída ni cuál habría sido la altura desde la que se precipitó.

Estos detalles forman parte de las circunstancias que rodearon el accidente y que, de acuerdo con los datos disponibles, todavía no fueron precisados públicamente.

Las muestras de dolor

Ante la gravedad del cuadro que presentaba Ian Argañaraz, se había dispuesto su traslado en clave roja al Hospital de Niños Eva Perón. La medida respondió a la delicada condición del pequeño luego del accidente. El traslado de urgencia hacia el centro pediátrico se realizó con el objetivo de que recibiera atención médica especializada frente a las lesiones que había sufrido.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, el niño falleció durante la madrugada.

La muerte del niño moviliza a la comunidad. Una de las primeras reacciones fue de la Escuela Primera n°391 "San Miguel" donde el pequeño cursaba sus estudios. En un emotivo posteo el establecimiento señaló: "Que en paz descanses pequeño Ian y que brille para ti la luz que no tiene fin. Nuestro más sentido pésame de parte de toda la comunidad educativa de nuestra institución. Muchas fuerzas familia Argañaraz/Carrizo".

También se expresaron la Liga Deportiva de Fútbol de Pomán marcando "el inmenso dolor por el fallecimiento de Ian Argañaraz, vecinito de las localidades de Saujil y San Miguel".