Catamarca: tomaba con su amigo, lo "desconoció" y le robó el celular

A las 07:30 de la mañana de hoy, efectivos policiales de la Comisaría Décima Tercera llevaron adelante un procedimiento en la intersección de las calles Federico País y Bélgica, tras ser alertados por un hecho de presunto robo ocurrido en circunstancias particulares.

El accionar policial culminó con la aprehensión de un joven de 18 años, identificado por el apellido Márquez, quien fue señalado en el lugar por la propia víctima como el presunto autor del ilícito. La intervención se desarrolló con rapidez y permitió no solo la identificación del sospechoso, sino también la recuperación del objeto sustraído.

El relato del damnificado y la dinámica del hecho

De acuerdo con la información proporcionada, el episodio tuvo lugar mientras ambas partes —el denunciante, un hombre de 35 años, y el acusado— compartían bebidas. En ese contexto, el damnificado manifestó que Márquez habría aprovechado la situación para sustraerle un teléfono celular Samsung A31.

Este elemento resulta central en la reconstrucción de los hechos, ya que no se trató de un robo en la vía pública en sentido tradicional, sino de un hecho ocurrido en un entorno de interacción previa entre las partes, lo que añade un matiz particular a la investigación.

La acusación directa por parte de la víctima fue determinante para que el personal policial procediera a la aprehensión inmediata del joven, quien quedó vinculado al caso desde el primer momento.

Recuperación del dispositivo y procedimiento judicial

Uno de los aspectos destacados del operativo fue la recuperación del aparato de comunicación sustraído, el cual fue identificado como un Samsung A31. Este resultado no solo refuerza la hipótesis inicial planteada por el damnificado, sino que también constituye un elemento clave para el avance de las actuaciones judiciales.

En paralelo, el hombre afectado fue invitado a formalizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, paso fundamental para dar curso legal al caso y permitir que la investigación avance dentro del marco institucional.

Por su parte, el joven aprehendido quedó alojado en la dependencia policial, específicamente en la Seccional interviniente, a la espera de las disposiciones que emita la autoridad judicial competente.

Intervención de la Fiscalía y continuidad del proceso

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tendrá a su cargo la evaluación de los elementos reunidos y la definición de los pasos a seguir en el marco de la causa.