Los operativos de control vehicular e identificación de personas continúan desarrollándose en distintos sectores de Catamarca, tanto en el Valle Central como en localidades del interior provincial. Durante la jornada de ayer, efectivos policiales pertenecientes a diferentes dependencias llevaron adelante procedimientos en sus respectivas jurisdicciones, con la colaboración de grupos especiales de la Institución.

El despliegue comprendió sectores de la ciudad Capital, además de las localidades de Huillapima y San José, en los departamentos Capayán y Santa María, respectivamente. La intervención de varias dependencias permitió extender los controles a diferentes puntos del territorio provincial, en una jornada que dejó como resultado el arresto de cuatro personas y el secuestro de 18 vehículos.

Los procedimientos estuvieron orientados al control de la circulación vehicular y a la identificación de personas, dos acciones que se desarrollaron de manera coordinada en las jurisdicciones alcanzadas por el operativo.

En la ciudad Capital participaron numerarios de las Seccionales Primera, Cuarta, Octava, Décima, Décima Primera y Tercera. A este despliegue se sumaron efectivos que prestan servicio en las localidades mencionadas del interior provincial, con el acompañamiento de distintos grupos especiales de la Policía.

Seis dependencias policiales participaron en Capital

Dentro de la ciudad Capital, el operativo contó con la participación de personal de seis dependencias policiales, distribuidas en distintos sectores de la jurisdicción.

Las Seccionales Primera, Cuarta, Octava, Décima, Décima Primera y Tercera formaron parte de los procedimientos realizados durante la jornada de ayer. Los efectivos llevaron adelante controles vehiculares e identificación de personas, con el objetivo de verificar las condiciones de circulación y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La participación de estas dependencias constituyó una parte central del despliegue, que también se extendió hacia el interior provincial mediante la intervención de personal policial de Huillapima y San José.

Cuatro personas fueron arrestadas durante los procedimientos

Como resultado de los controles, los efectivos procedieron al arresto de cuatro personas mayores de edad, tres de sexo masculino y una de sexo femenino.

Según la información policial, luego de concretarse los procedimientos se labraron las actuaciones de rigor correspondientes a cada caso.

El detalle de las personas arrestadas quedó conformado de la siguiente manera:

Tres personas de sexo masculino, mayores de edad.

Una persona de sexo femenino, mayor de edad.

Total: cuatro personas arrestadas.

Las actuaciones fueron realizadas en el marco de los procedimientos desarrollados en las distintas jurisdicciones, mientras que los controles vehiculares también permitieron detectar infracciones relacionadas con la circulación y las condiciones en las que se encontraban algunos conductores.

Secuestraron 18 vehículos por infracciones de tránsito

Otro de los resultados relevantes de la jornada fue el secuestro de 18 vehículos, entre motocicletas y automotores de diferentes características.

De acuerdo con el informe, los efectivos procedieron al secuestro de 15 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, dos automóviles y una camioneta. Las medidas se adoptaron debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Dentro de las situaciones detectadas, el parte policial menciona expresamente casos de alcoholemia positiva, que motivaron el secuestro de los rodados involucrados. La cantidad y el tipo de vehículos secuestrados quedaron detallados de la siguiente manera:

15 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Dos automóviles.

Una camioneta.

Total: 18 vehículos secuestrados.

El procedimiento incluyó la confección de las correspondientes actas de infracción para documentar las faltas detectadas durante los controles.