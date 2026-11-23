Un procedimiento policial realizado en el norte de la ciudad Capital terminó con la detención de una persona de 46 años de edad que contaba con un requerimiento judicial vigente, dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 8.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Seccional Séptima, quienes se encontraban realizando recorridos preventivos por distintos sectores de su jurisdicción. Durante esas tareas, el personal policial llegó hasta la intersección de las calles Alpatauca y Antofalla, donde procedió a identificar e intervenir sobre la persona requerida por la Justicia.

De acuerdo con la información policial, al momento del procedimiento se constató que existía una disposición judicial que requería su detención, por lo que los efectivos actuaron conforme a esa situación y concretaron el arresto.

La intervención se produjo en el marco de las tareas preventivas que realizaba la dependencia policial en el sector norte de la Capital. La existencia de un requerimiento emitido por una autoridad judicial fue el elemento determinante para avanzar con el procedimiento y poner a la persona a disposición de la Justicia interviniente.

El requerimiento de Fiscalía de Instrucción Penal Nº 8

Uno de los aspectos centrales del procedimiento está relacionado con la causa judicial por la cual era requerida la persona detenida. Según el informe oficial, el requerimiento había sido dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 8, en el marco de una investigación por el supuesto delito de lesiones leves doblemente calificadas.

La calificación consignada en la disposición judicial contempla dos circunstancias específicas: que el hecho habría sido cometido contra una persona con la cual se había mantenido una relación de pareja y que habría mediado violencia de género.

La referencia a estas circunstancias forma parte de la calificación legal consignada en el requerimiento que motivó la intervención policial. Se trata de una causa en la que la Justicia había solicitado la detención de la persona, medida que finalmente se concretó durante los recorridos preventivos realizados por efectivos de la Seccional Séptima.

Alojamiento en la dependencia policial

Una vez concretada la detención, la persona de 46 años fue trasladada y alojada en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.

El procedimiento continuó con las actuaciones correspondientes para comunicar la detención y dar cumplimiento a las disposiciones judiciales vinculadas con la causa. De acuerdo con lo informado, desde la autoridad judicial interviniente se impartieron las medidas que debían adoptarse, por lo que la situación quedó bajo las directivas de la Fiscalía correspondiente.

De esta manera, la intervención policial permitió hacer efectivo el requerimiento judicial que pesaba sobre la persona detenida, quien quedó alojada en la dependencia a la espera de las disposiciones de la autoridad competente.

El caso quedó vinculado a una investigación por presuntas lesiones leves doblemente calificadas, tanto por el vínculo de pareja existente con la persona damnificada como por la presunta mediación de violencia de género, conforme a la descripción incluida en el requerimiento de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 8.

Con la persona detenida y alojada en la dependencia policial, las actuaciones quedaron sujetas a las medidas impartidas por la Justicia interviniente.