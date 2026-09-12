Catamarca: una camioneta chocó contra una vivienda en Chumbicha y el conductor resultó herido

Un siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 6.30 en la ciudad de Chumbicha, departamento Capayán, donde una camioneta terminó impactando contra una vivienda.

Por causas que son materia de investigación, una Ford Ranger, conducida por David Martorelli, de 37 años, chocó contra una casa ubicada en la intersección de avenida Dr. Félix Antonio Nazar y calle Alvear.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y recibió asistencia médica por parte de profesionales del Hospital Dr. Roberto Ramón Carro.

En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.