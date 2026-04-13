Catamarca: violento incendió la casa de su expareja y fue detenido

A las 15:30 de la tarde de este lunes, personal de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú se trasladó hasta la localidad de Las Pirquitas, en ese departamento, luego de ser alertado sobre un incendio que se estaría produciendo en una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo se habría originado en el interior del inmueble, propiedad de una mujer de 32 años. Frente a la magnitud de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de los Bomberos Voluntarios de la zona y de Valle Viejo, quienes desplegaron tareas específicas para contener el siniestro.

Tras las labores de su especialidad, los equipos lograron sofocar las llamas, aunque el fuego ya había provocado daños materiales totales en la vivienda, dejando pérdidas completas en la estructura afectada.

Daños totales y actuación judicial

Una vez controlado el incendio, tomó intervención personal de la Unidad Judicial N° 11, cuyos sumariantes comenzaron a labrar las actuaciones de rigor para determinar el origen del siniestro y reunir los primeros elementos probatorios.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que avanzará en la determinación de las circunstancias en las que se inició el fuego y en la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

La aprehensión del sospechoso

Más tarde, y a partir de las averiguaciones realizadas por el personal policial, los uniformados avanzaron con la aprehensión de la expareja de la damnificada, un hombre de 30 años de edad. Según se informó, el sospechoso fue sindicado por vecinos de la zona como el presunto autor de haber incendiado el inmueble, un señalamiento que resultó clave para el avance inmediato del procedimiento.

Con estos elementos, los efectivos procedieron al traslado del sujeto hacia la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el episodio.

La secuencia de los hechos muestra una rápida articulación entre el trabajo policial, la intervención de bomberos y la posterior recolección de testimonios, lo que permitió orientar la investigación hacia el entorno más cercano de la víctima.

Asistencia a la víctima

Dado el contexto en el que se produjo el hecho, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia y denuncia gratuitos.

Las líneas habilitadas son: Línea 144 y 911

Se trata de servicios de atención anónimos, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar contención, orientación y activar los mecanismos de intervención correspondientes ante situaciones de riesgo.