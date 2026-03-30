Catamarca: violó una restricción de acercamiento a su expareja y fue detenido

Un hombre de 32 años fue aprehendido en el norte de la Capital luego de un procedimiento concretado por motoristas del COEM-Kappa, en el marco de una intervención vinculada al presunto incumplimiento de una medida judicial de restricción.

El operativo tuvo lugar en la esquina de la avenida Belgrano y calle José Ramón Luna, donde el personal policial interceptó al sujeto tras advertir que habría quebrantado una medida de prohibición de acercamiento hacia su expareja, una mujer mayor de edad.

La actuación policial se produjo dentro de una situación de especial sensibilidad, al tratarse de una disposición judicial destinada a resguardar a una mujer en un contexto de violencia familiar y de género.

La prohibición de acercamiento

Según la información oficial, la aprehensión se concretó debido a que el hombre habría incumplido una medida judicial vigente, que le impedía acercarse a su expareja.

El presunto quebrantamiento de este tipo de resoluciones constituye un hecho de relevancia dentro del sistema de protección judicial, ya que las prohibiciones de acercamiento son herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad de las víctimas.

En este caso, el señalamiento se centra en la supuesta vulneración de esa orden, lo que derivó en la inmediata intervención de los motoristas policiales.

Traslado a la Comisaría Séptima

Luego de la intervención en la vía pública, el hombre fue alojado en la Comisaría Séptima, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde ocurrió el procedimiento.

Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que determinará las medidas procesales a seguir en función de las actuaciones labradas por el personal policial.

La derivación inmediata a la seccional y la notificación a la Fiscalía se inscriben dentro del protocolo de actuación previsto para casos en los que se investiga el incumplimiento de medidas de protección judicial.

La intervención de la víctima y el paso judicial siguiente

En paralelo, se informó que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso fundamental para el avance de la causa en sede judicial.

La formalización de la denuncia permitirá incorporar al expediente el testimonio de la mujer y las circunstancias vinculadas al presunto quebrantamiento de la restricción.

Este aspecto resulta central para que la Justicia pueda evaluar el alcance de lo sucedido y definir la continuidad del proceso bajo la órbita de la Fiscalía del Distrito Norte.

Asistencia y líneas de ayuda disponibles

Junto con la información del procedimiento, se recordó la disponibilidad de canales de asistencia para mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar y de género.

En ese sentido, se indicó que las víctimas pueden comunicarse a la Línea 144 ó al 911

Se trata de servicios de atención gratuitos y anónimos, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

La difusión de estas herramientas acompaña el abordaje institucional de este tipo de casos, facilitando el acceso a contención, orientación y respuesta inmediata.