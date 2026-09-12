Procesaron al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento agravado

La Justicia Federal dictó el procesamiento del abogado tucumano Alfredo Alejandro Aydar en el marco de una denuncia penal presentada por Aldana Donato, exgerente de Adhemar Capital en Córdoba, vinculada con la investigación por las presuntas estafas piramidales de la financiera.

El juez Federal N° 1, Miguel Ángel Contreras, resolvió procesar a Aydar sin prisión preventiva y consideró que su conducta debe ser encuadrada en los delitos de prevaricato en concurso ideal con encubrimiento agravado.

Según la resolución judicial, el magistrado sostuvo que el abogado habría ocultado pruebas o instrumentos relacionados con un delito precedente especialmente grave, en calidad de autor mediato, conforme a las figuras previstas en el Código Procesal Penal de la Nación.

Embargo y falta de mérito para otra abogada

Además del procesamiento, Contreras dispuso un embargo sobre los bienes de Aydar por $5 millones, en el marco del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito para la abogada Tania Visintin, quien también había sido denunciada y forma parte del estudio jurídico de Aydar.

La decisión implica que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesarla ni para desvincularla definitivamente de la investigación.

La denuncia de Aldana Donato

La presentación judicial contra Aydar se originó a partir de una denuncia de Aldana Donato, quien se desempeñaba como gerente de Adhemar Capital en Córdoba.

De acuerdo con lo planteado en la denuncia, Donato habría entregado al abogado documentación considerada relevante para la investigación sobre las presuntas maniobras de la financiera.

La acusación sostiene que Aydar, en lugar de poner esa documentación a disposición de la Justicia, habría optado por ocultarla y habría alcanzado un supuesto acuerdo con algunas de las personas investigadas.

Esos hechos fueron analizados por el juez Contreras y derivaron en el procesamiento dictado contra el abogado, aunque la resolución no implica una condena y la investigación judicial continúa.