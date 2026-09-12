Desaparición de Romina Cabrera: analizan muestras de la casa de la expareja

Este sábado, la investigación por la desaparición de Romina Cabrera sumó nuevos procedimientos en la localidad de Telaritos, departamento Capayán. Por disposición del fiscal coadyuvante Luis Córdoba Andreatta, se realizaron tres allanamientos y distintas tareas destinadas a encontrar nuevos elementos que permitan avanzar en la causa.

Uno de los procedimientos se concretó en la vivienda de Cejas, expareja de Romina y padre de su hija. En ese domicilio, personal de Homicidios utilizó el reactivo Bluestar (sustancia utilizada para detectar posibles rastros de sangre que no son visibles a simple vista, incluso después de una limpieza).

Durante la aplicación del reactivo se produjo una leve reacción en el sector del baño. A partir de esa situación, los investigadores levantaron muestras que serán sometidas a análisis de laboratorio. Por el momento, no puede afirmarse que se trate de sangre, ya que la reacción también podría haber sido provocada por otra sustancia. Los estudios permitirán determinar su origen.

La utilización del Bluestar constituye una novedad dentro de la investigación, ya que esta medida no había sido realizada anteriormente en ese domicilio.

El operativo incluyó además rastrillajes con drones y la participación de perros de búsqueda. También fueron inspeccionados algunos aljibes de la zona, con la intervención de buzos de Bomberos.

Durante la jornada se tomaron numerosos testimonios. La mayoría correspondió a efectivos policiales que participaron de las primeras actuaciones tras la desaparición. También fue entrevistado un camionero, aunque su declaración no habría aportado información de utilidad para la investigación.

Ahora, los investigadores aguardan los resultados de las muestras obtenidas en la vivienda de Cejas, mientras continúan las distintas medidas de búsqueda para intentar establecer qué ocurrió con Romina Cabrera, cuyo paradero se desconoce desde el 10 de agosto.