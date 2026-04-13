Cayó cuando intentaba vender una bicicleta y una TV sustraída

Un operativo policial realizado en el norte de la Capital derivó en la aprehensión de un joven de 27 años y en el secuestro de una bicicleta y un televisor de dudosa procedencia, en un procedimiento que se activó en plena vía pública cuando el sospechoso presuntamente intentaba comercializar los objetos.

La intervención estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Octava, quienes desplegaron el procedimiento en la esquina de avenida Excombatientes de Malvinas y pasaje Sin Nombre, un punto estratégico del sector norte donde se detectó la maniobra. Según la información oficial, los efectivos sorprendieron en el lugar a un sujeto de apellido Robles, de 27 años, cuando presuntamente intentaba vender distintos elementos en la vía pública.

La sospecha se centró en dos objetos específicos que llevaba consigo:

Una bicicleta SLP rodado N° 29

Un televisor LSD negro

Al ser identificado por el personal policial, el joven no pudo acreditar la legítima propiedad ni la procedencia de ambos elementos, circunstancia que motivó la inmediata intervención.

La imposibilidad de justificar el origen de los bienes fue el punto central que derivó en el procedimiento y en la actuación judicial posterior.

Secuestro inmediato de los elementos

Frente a esta situación, los uniformados resolvieron el secuestro preventivo de la bicicleta y del televisor, que quedaron formalmente incorporados al procedimiento en calidad de evidencia.

Los objetos secuestrados fueron:

(01) bicicleta marca SLP, rodado 29

(01) televisor LSD color negro

El secuestro busca ahora establecer la real procedencia de los elementos, así como determinar si guardan relación con algún hecho denunciado previamente en la jurisdicción.

La intervención en la vía pública permitió preservar ambos bienes para que puedan ser sometidos a las verificaciones correspondientes dentro de la causa.

La aprehensión de Robles

En paralelo con el secuestro de los objetos, el personal de la Comisaría Octava procedió a la aprehensión del joven Robles, quien fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial.

El sospechoso quedó alojado en la seccional, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, organismo que tomó intervención para avanzar con las medidas judiciales pertinentes.

La investigación sobre el origen de los bienes

A partir del secuestro, el eje de la investigación estará centrado en determinar el origen real de los elementos y establecer si fueron obtenidos mediante algún ilícito previo.

La falta de documentación, testigos o cualquier otro respaldo sobre la propiedad de la bicicleta y el televisor abrió la sospecha que motivó la actuación policial. En este tipo de procedimientos, la trazabilidad de los bienes resulta clave para confirmar si se trata de objetos sustraídos, perdidos o vinculados a otro expediente en trámite.