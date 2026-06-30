Feroz gresca en Catamarca terminó con un patrullero dañado y dos demorados

La tranquilidad de la tarde se vio drásticamente interrumpida en la jornada de hoy. Exactamente a las 14:10, una llamada de emergencia canalizada a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) puso en alerta a las fuerzas de seguridad pública sobre un grave incidente en desarrollo. De manera inmediata, numerarios pertenecientes a la Comisaría Sexta se constituyeron en la intersección de la calle San Nicolás de Bari y el pasaje Vélez Sarsfield, el epicentro geográfico donde se estaba produciendo un desorden de magnitudes considerables.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial constató la veracidad de la denuncia técnica y la gravedad de la situación. La magnitud de la gresca requirió, de forma urgente, una coordinación de fuerzas civiles de seguridad y el apoyo de unidades complementarias. Para neutralizar la amenaza y restablecer el orden público, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron activamente los pares de las Seccionales Segunda y Novena, sumado al accionar especializado del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).

Ataque con armas blancas y daños materiales

El epicentro del conflicto tuvo como protagonista principal a un ciudadano de 27 años de edad, identificado por su apellido como Molas. Según los registros oficiales del procedimiento, este individuo habría intentado agredir físicamente de forma directa a un grupo de personas que se encontraban en el lugar, utilizando para ello un arma blanca.

La violencia de la situación escaló rápidamente cuando Molas dirigió su hostilidad hacia los efectivos de seguridad presentes. Tras el intento de agresión civil, el sujeto arrojó elementos contundentes contra una de las unidades móviles policiales que participaban del operativo de contención. Esta acción directa causó visibles daños materiales en la estructura del vehículo oficial de la fuerza.

Durante el desarrollo del mismo procedimiento de aprehensión, el personal policial procedió también a la demora de una adolescente de 16 años de edad. Los informes preliminares indican que la menor de edad habría participado de manera activa en la gresca, sumándose al escenario de desorden en la vía pública.

Secuestro de evidencia y actuaciones judiciales

Una vez controlada la situación y resguardada la integridad física de los presentes, los uniformados procedieron a revisar los elementos en poder de los involucrados. Como resultado de esta requisa, se logró un resultado positivo para la causa:

Secuestro de dos armas blancas que estaban en poder de las personas demoradas y aprehendidas.

Constatación de daños materiales específicos en la unidad móvil afectada por los elementos contundentes.

Frente a la participación de una menor de edad en un hecho calificado de naturaleza delictiva, se dio participación inmediata a la Fiscalía Penal Juvenil, organismo judicial desde donde se emitieron y coordinaron las directivas y medidas procesales a cumplimentar en las horas subsiguientes.