Conmoción en Catamarca: murió aplastado por su propio auto al intentar detener su marcha

Un trágico accidente doméstico ocurrido el lunes por la mañana en el barrio Mil Viviendas terminó con la muerte de un hombre de 68 años, identificado como Héctor Francisco Altamirano.

Según la información policial y judicial, el hecho sucedió en el domicilio de la víctima cuando, por causas que son investigadas, el automóvil comenzó a desplazarse. En un intento por impedir que el vehículo avanzara, Altamirano habría tratado de detenerlo, pero fue aprisionado entre el rodado y una pared.

El impacto le provocó gravísimas lesiones y el vehículo detuvo su marcha recién al quedar la víctima atrapada. Familiares del sexagenario lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron a un sanatorio privado, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después a raíz de la gravedad de las heridas.

Tras ser notificado del deceso, el fiscal del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

El informe del médico legista determinó que Altamirano murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la ruptura del bazo, además de un severo traumatismo torácico por aplastamiento. Concluidas las pericias de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio e inhumación.