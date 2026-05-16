Cayó el "poliladrón" que robó un kiosco y fue acusado de estafa

El pasado miércoles 14 de mayo, un hecho que sacudió a la comunidad de Lanús puso en el centro del debate la conducta de algunos integrantes de la fuerza policial. Maximiliano Gorosito, efectivo de la Unidad de Prevención Policial Local (UPPL) de Lomas de Zamora, fue detenido luego de protagonizar un robo en un kiosco situado en las calles 9 de Julio y Madariaga.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad del local, que captaron al uniformado ingresando armado y sustraer la recaudación del establecimiento. La víctima del asalto fue Ludmila Romero, quien aportó detalles clave para la investigación.

Tras el hecho, vecinos del área acusaron a Gorosito de estafas, un dato que profundiza la gravedad del caso y sugiere un patrón de conductas ilícitas fuera de su labor policial.

Investigación y vinculación con un segundo robo

El análisis de las imágenes de seguridad fue llevado a cabo por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 2da. de Lanús, cuyos efectivos lograron identificar a Gorosito como presunto autor de otro robo ocurrido apenas cinco días antes, el 9 de mayo, en un kiosco ubicado sobre 9 de Julio al 1700.

La denunciante de este segundo hecho fue Melanie Mello, de 26 años, quien aportó información crucial para la comparación de fotogramas. El cotejo permitió establecer que el mismo oficial se encontraba de servicio al momento de perpetrar ambos asaltos, lo que derivó en una rápida coordinación entre la comisaría local y las autoridades judiciales.

Coordinación judicial y procedimiento policial

Una vez identificadas las pruebas visuales, el titular de la Seccional 2da. de Lanús mantuvo comunicación con las autoridades de la base operativa de la UPPL y con la UFI N°5 descentralizada de Avellaneda-Lanús, dirigida por el fiscal Martín Rodríguez.

El fiscal ordenó la inmediata aprehensión de Gorosito, que se concretó en la propia dependencia policial. Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos vinculados a los delitos:

Arma reglamentaria provista por la fuerza

Dinero en efectivo

Un paquete de cigarrillos

Dos teléfonos celulares

El detenido será trasladado a la sede judicial este viernes, cumpliendo con las órdenes dispuestas por la justicia. Mientras tanto, Gorosito fue desafectado de la fuerza, siguiendo un procedimiento estándar ante hechos de esta gravedad.