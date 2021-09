Celia de Agüero: El móvil policial que chocó la camioneta de mi esposo no tenía seguro en ese momento

Hace dos meses y dos días, a las 16:30 aproximadamente, se informó de un siniestro vial sobre la avenida Presidente Castillo, a la altura de la fábrica CONFECAT. En el lugar, cuatro vehículos habían quedado involucrados en una múltiple colisión, entre ellos, el móvil de la Comisaría Tercera, cuyo chofer conducía a alta velocidad y sin la sirena encendida.

Tal como lo publicó LA UNIÓN en su edición del 7 de julio, al llegar a la altura de dicha fábrica, el móvil policial embistió violentamente desde atrás a la camioneta EcoSport que conducía Agüero, provocando la destrucción casi total del rodado.



Han pasado poco más de dos meses y el vehículo particular siniestrado sigue en las mismas condiciones. El supuesto seguro que el jefe de la Policía, Miguel Ángel Agüero, dijo en los medios que contaba el móvil policial no se ha hecho, hasta el momento, cargo de nada.



“Ya han pasado dos meses y nadie nos responde. Le enviamos carta documento, email a la Policía a su seguro y no contestan. Por eso, hoy, nuestros abogados lo van a denunciar por daños y perjuicios, tanto civilmente como penalmente. No puede ser que la Policía pretenda que nuestro seguro, porque nosotros sí pagábamos el seguro y uno muy bueno -pérdidas totales- se haga cargo de todo. Si fueron ellos quienes nos chocaron”, expresó Celia, en diálogo con LA UNIÓN.



La mujer recordó también que, si bien, en su momento, “se dijo que el móvil tenía seguro, según pudimos averiguar nosotros ese día, el día del choque, no lo tenía. Este es motivo por lo que, hasta el momento, no nos han arreglado la camioneta”.



Además de las complicaciones propias de quedar sin el medio de movilidad, que Agüero lo utilizaba para dirigirse a su lugar de trabajo, su esposa se mostró preocupada por el deterioro que el hombre sufrió en su salud.



“Él es una persona hipertensa, diabética, y sufre ahora problemas de columna y cadera. Él no está bien, bajó más de diez kilos y no duerme. Está recetado, pero no puede dormir por la noche. Todo esto porque no tiene una respuesta de la Policía ni del seguro que, supuestamente, tiene el móvil policial que lo chocó”, se lamentó la entrevistada.

Además, la mujer agregó que, después del hecho, solo lo llamaron una vez a su marido, “fue para que les dijera cómo había sido el choque para una investigación interna. Solo para eso lo llamaron”.

Antes de finalizar la nota, Celia recordó que van a accionar contra la Policía de la Provincia y el seguro que, supuestamente, esta tiene: “Será, como ya dije, por daños y perjuicios. Las cámaras de seguridad de la fábrica grabaron todo, allí se ve cómo chocan la camioneta de mi marido”, finalizó.