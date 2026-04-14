Piden extremar la precaución entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra

La Jefatura de Policía informó a la comunidad una situación de riesgo vial que afecta a uno de los tramos de circulación en la zona de altura de la provincia. De acuerdo con la comunicación oficial, y en base a los datos aportados por el personal de la Base de Alta Montaña, dependiente del Grupo Especial de Rescate (GER), perteneciente a la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, se solicitó a la población transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial N° 43.

La advertencia alcanza específicamente al trayecto comprendido entre las localidades de El Peñón y la Villa de Antofagasta de la Sierra, donde durante las últimas horas se registran nevadas en la zona, una condición climática que impactó de manera directa sobre el estado de la cinta asfáltica.

Según el parte difundido, la presencia de nieve sobre el corredor vial provocó que la calzada se encuentre muy resbaladiza, lo que incrementa el riesgo para todos los vehículos que deban atravesar ese sector. Frente a este escenario, desde la fuerza se insistió en la necesidad de reducir la velocidad, extremar las maniobras y mantener una conducción atenta a las condiciones del camino.

El informe de la Base de Alta Montaña

La información fue suministrada por el personal especializado de la Base de Alta Montaña, área que depende del Grupo Especial de Rescate (GER) y que forma parte de la estructura de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Desde ese sector se dio a conocer el estado actual del tramo afectado, precisando que la combinación entre las bajas temperaturas y las nevadas persistentes generó un nivel de adherencia reducido sobre la ruta, razón por la cual se resolvió emitir la advertencia pública.

La intervención del personal especializado busca garantizar condiciones mínimas de seguridad en una zona donde los fenómenos meteorológicos pueden modificar rápidamente el estado del camino.

Pedido a los conductores

Junto con la advertencia por las condiciones climáticas, la Jefatura de Policía formuló un pedido directo a quienes deban circular por ese sector de la provincia. El mensaje oficial solicita a los conductores de vehículos observar las indicaciones que haga el personal policial que trabaja en la zona, una recomendación orientada a ordenar el tránsito y prevenir incidentes en un corredor afectado por la nieve.

La presencia de efectivos sobre la ruta forma parte del operativo preventivo dispuesto ante las nevadas, con tareas de asistencia, señalización y monitoreo permanente del estado de la calzada.

Precaución en un corredor clave de altura

La situación informada vuelve a poner el foco sobre la importancia de mantener máxima prudencia en los caminos de altura, especialmente en jornadas donde las nevadas alteran la superficie de rodamiento y convierten a la calzada en un tramo de alta peligrosidad.

En este contexto, la comunicación oficial apunta a que quienes transiten entre El Peñón y la Villa de Antofagasta de la Sierra lo hagan con una conducta vial estrictamente preventiva, atendiendo cada una de las instrucciones del personal policial apostado en la zona y contemplando que la ruta presenta un estado muy resbaladizo por efecto directo de la nieve acumulada.