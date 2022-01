Chicos jugaban al fútbol y tras una discusión, un adultó agredió a un niño de 13 años

El hecho tuvo lugar durante este fin de semana en la villa veraniega de El Rodeo y fue denunciado por la madre del chico agredido, Silvia Chayle.

Según lo indicado, el menor habia ido a jugar al futbol en la canchita de la plazoleta, ya que residen en la villa junto a unos vecinos y ahi se cruzo al hijo de quien luego sería el agresor, quien le pidió jugar al futbol. En un momento del picadito surgió una discusión primero los chicos y después se metio el padre.

“Mi hijo estaba jugando a la pelota en la plaza de los niños en la villa de El Rodeo y en medio de una discusión con otros chicos que se habían sumado a jugar, peleas propias del juego, entro a la cancha el padre de uno de ellos insultando a mi hijo, tratándolo mal porque el habia respondido a una agresión del chico quien le pego en la espalda”, relató Silvia.



Y añadió. “Este señor cuando llego a donde estaba me hijo le pregunto cuantos años tenía y mientras lo seguía insultando, lo que fue presenciado por mucha gente que estaba en ese momento en la plaza, lo tomó del cuello y lo levantó asfixiándolo por varios minutos. Lo tenia suspendido en el aire y lo soltó cuando una señora intervino y le comenzó a decir que lo soltara”.

Tras el grave hecho y a pesar que se formuló denuncia, la persona señalada como agresora sigue vacacionando en la villa estaba con su familia.



“Es muy triste que esto suceda aquí donde todo es tranquilo y no hay episodio así de violento. Mi hijo, que tiene 13 años ahora no puede salir a ningún lado, mientras este señor sigue caminando y paseando como sino hubiera hecho nada. Estas situaciones no se pueden permitir por eso es que quise hacer publico lo que le paso a mi hijo para que no vuelva a suceder” finalizó .