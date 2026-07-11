Operativo cerrojo en Catamarca: 45 vehículos secuestrados y siete detenidos

En un esfuerzo conjunto que se extendió a lo largo de la jornada de ayer y la madrugada de hoy, las fuerzas de seguridad pública llevaron a cabo un exhaustivo procedimiento de controles vehiculares e identificación de personas. Los operativos se desplegaron de manera simultánea en lugares estratégicos de las respectivas jurisdicciones afectadas, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la prevención vial.

La magnitud del despliegue se reflejó en la participación activa y coordinada de diversas dependencias. En el ámbito de la Capital, intervinieron los numerarios de las seccionales Cuarta, Quinta y Décima Primera. Por su parte, el interior provincial tuvo una fuerte presencia policial a través de las comisarías de Icaño, Londres y Huillapima, correspondientes a los departamentos La Paz, Belén y Capayán respectivamente. A este dispositivo se sumaron de igual manera las comisarías departamentales de Fray Mamerto Esquiú, Recreo y Belén, trabajando de manera conjunta con sus pares de los distintos grupos especiales de la fuerza.

Balance de las incautaciones y faltas viales

Como resultado de las inspecciones en los puestos de control, los efectivos procedieron a labrar las actuaciones de rigor y al secuestro de una cantidad significativa de rodados cuyas irregularidades no permitieron la continuidad de su circulación. Los conductores de los vehículos incautados infringieron de manera directa lo normado en el Código de Faltas y en la Ley Nacional de Tránsito, detectándose además casos de alcoholemia positiva.

El detalle técnico de los vehículos retirados de la vía pública se desglosa de la siguiente manera:

Camionetas secuestradas: 1 unidad.

Automóviles secuestradas: 2 unidades.

Motocicletas secuestradas: 42 unidades.

Estas acciones reflejan el rigor con el que se aplicaron las normativas de tránsito vigentes frente a conductas de conducción bajo los efectos del alcohol o ante la falta de la documentación obligatoria requerida por el Código de Faltas.

Arrestos y un presunto delito bajo investigación judicial

Además de las infracciones viales y la retención de los rodados, el operativo arrojó resultados en materia de seguridad ciudadana con la detención de varios ciudadanos. Durante los procedimientos, las fuerzas policiales arrestaron a cinco sujetos mayores de edad, iniciándose los protocolos legales correspondientes para cada caso individual.

Sin embargo, el hecho de mayor relevancia penal de la jornada ocurrió cuando los uniformados interceptaron a dos personas que se trasladaban en un motovehículo. El personal policial aprehendió a dos sujetos de apellidos Córdoba (21) y Bustamante (34), quienes fueron sorprendidos mientras circulaban a bordo de una motocicleta Motomel de 200 cc.

Al momento de realizar la inspección física y técnica del rodado menor, los uniformados lograron establecer una grave anomalía:

Estado del vehículo: El número del cuadro de la motocicleta se encontraba aparentemente adulterado.

Ante el hallazgo de esta presunta alteración delictiva, las autoridades policiales dieron intervención inmediata a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde dicha magistratura se impartieron de manera precisa las directivas y medidas legales que se deberán adoptar en las próximas horas respecto a la situación procesal de los aprehendidos Córdoba y Bustamante, como así también sobre el secuestro preventivo de la motocicleta bajo investigación.