Choque: motociclista y su acompañante resultaron con lesiones leves

Este viernes, pasadas las ocho de la mañana, en Avda. Acosta Villafañez, calle Solidaridad y Altruismo, en cercanía de Avda. San Martín, efectivos verificaron un accidente de tránsito, siendo los protagonistas unos motociclistas y el conductor de una camioneta.

Según lo informado por quienes resultaron las víctimas de este siniestro, identificados como Elian Maximiliano Pelayas, de 22 años y Miranda Edgar Ramsés, de 29 años, ellos mientras circulaban en una mótocicleta Motomel Blitz 110 cc, fueron colisionados por una camioneta Kangoo.

Tras el choque, del que no se informan datos del conductor del otro rodado, se hizo presente el SAME, verificando que las lesiones no ameritaban el traslado al Hospital “San Juan Bautista”.