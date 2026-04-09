Choque de motos en Catamarca: un herido fue trasladado al hospital

En la mañana de hoy, a las 10:40, efectivos de la Comisaría de Sumalao se constituyeron en la avenida Félix Avellaneda, en inmediaciones a la rotonda de Los Ciclistas, en la localidad del Departamento Valle Viejo, tras registrarse un siniestro vial que involucró a dos motociclistas.

El hecho se produjo en un sector de habitual circulación vehicular, lo que motivó una rápida intervención de los uniformados, quienes al arribar al lugar constataron la magnitud del incidente y comenzaron con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Los protagonistas del choque

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el siniestro tuvo como protagonistas a dos conductores:

Juan Alberto Escobedo (19) , quien circulaba en una motocicleta Keller 110 cc. de color azul .

, quien circulaba en una motocicleta . Emanuel Carrizo (32), al mando de una motocicleta Motomel S2 negra 150 cc..

Por razones que son materia de investigación, ambos rodados colisionaron, generando un impacto que derivó en consecuencias físicas para uno de los involucrados.

La dinámica exacta del siniestro aún no ha sido determinada, por lo que será objeto de análisis en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras el hecho.

Consecuencias del impacto y asistencia médica

Como resultado de la colisión, Emanuel Carrizo (32) sufrió lesiones que requirieron asistencia médica inmediata. En el lugar se hicieron presentes profesionales del SAME, quienes brindaron las primeras atenciones al herido.

Posteriormente, y en virtud de la evaluación realizada por los facultativos, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, donde continuó recibiendo atención médica.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre la gravedad de las lesiones, aunque el traslado da cuenta de la necesidad de una evaluación más exhaustiva en un centro de salud de mayor complejidad.

Intervención judicial y actuaciones

Tras el siniestro, también trabajaron en el lugar Sumariantes del Precinto Judicial N° 10, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para documentar lo ocurrido.

Entre las acciones realizadas se destacan:

Relevamiento de la escena del siniestro.

Registro de los vehículos involucrados.

Recolección de información preliminar para determinar las circunstancias del hecho.

Finalmente, se procedió a labrar las actuaciones de rigor, dando inicio al proceso investigativo que permitirá establecer las responsabilidades y causas del choque.