Ciclista chocó contra una camioneta estacionada en el descenso hacia El Jumeal

Un siniestro vial registrado durante la noche dejó como saldo a una ciclista con lesiones que requirieron su traslado al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para su observación médica. El hecho ocurrió a las 20.45 sobre la avenida Juan Pablo Segundo, en el sector del descenso hacia el dique El Jumeal, específicamente en las inmediaciones del Muelle de Los Juncos.

De acuerdo con la información suministrada, el accidente fue protagonizado por una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, que era conducida por María Agostina Ayanedel Machuca, de 31 años de edad, oriunda de la localidad de Chilecito, provincia de La Rioja.

Por causas que forman parte de las actuaciones correspondientes, la bicicleta impactó contra una camioneta marca Fiat, modelo Titano, de color gris, que al momento del choque se encontraba sin ocupantes. La misma según se informó es propiedad de Gabriel Manti de 32 años de edad.

La conductora fue trasladada para observación

Como consecuencia del impacto, la ciclista sufrió escoriaciones, motivo por el cual fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo observación médica para la evaluación de sus lesiones.

La información disponible indica que el traslado se realizó con el objetivo de controlar su estado de salud luego del accidente ocurrido en uno de los accesos al dique El Jumeal.

En tanto, la camioneta involucrada permanecía estacionada al momento de producirse el choque y no tenía personas en su interior cuando se registró la colisión.

Tras el hecho, tomó intervención la Unidad Judicial N.º 4, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para documentar el accidente y avanzar con las diligencias previstas en este tipo de siniestros.