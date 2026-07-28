Recuperaron motos y un celular robados en operativos policiales en Catamarca

Conforme a denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 7 y N° 10, en las que distintas personas manifestaron haber sido víctimas de ilícitos, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de registros domiciliarios orientados al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas en los barrios Magisterio y Villa Eumelia, donde el personal policial intervino con el objetivo de localizar elementos vinculados a las causas investigadas. Como resultado de estos procedimientos, los efectivos lograron recuperar bienes que habían sido denunciados o que estarían relacionados con hechos bajo investigación.

El despliegue operativo permitió avanzar en la recuperación de elementos de valor para las actuaciones judiciales y aportar nuevos elementos a las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias presentadas por las personas damnificadas.

Recuperación de un teléfono celular y vehículos durante los registros

Durante los registros domiciliarios realizados en los inmuebles inspeccionados, los efectivos de la División Investigaciones recuperaron un teléfono celular Samsung Galaxi A06, además de una motocicleta Motomel 110 cc., elementos que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia.

Asimismo, fue secuestrada una motocicleta Corven Energy 110 cc., rodado que habría sido utilizado para perpetrar uno de los ilícitos investigados. La incorporación de este vehículo a la causa permitirá que las autoridades judiciales continúen con las medidas correspondientes para determinar su vinculación con los hechos denunciados.

Entre los elementos secuestrados durante las intervenciones se detallan:

Teléfono celular Samsung Galaxi A06.

Motocicleta Motomel 110 cc.

Motocicleta Corven Energy 110 cc., presuntamente utilizada en uno de los ilícitos.

Cada uno de estos elementos quedó bajo resguardo judicial, formando parte de las actuaciones que se desarrollan en el marco de las investigaciones en curso.

Hallazgo de una motocicleta denunciada como sustraída

En otro procedimiento, el personal policial interviniente logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída por un hombre mayor de edad ante la Unidad Judicial N° 8.

El rodado fue encontrado en un sitio baldío existente en el barrio Villa Parque Norte. Se trató de una motocicleta Bajaj Dominar 400 cc., cuya sustracción había sido informada previamente y que fue localizada como parte de las tareas investigativas desplegadas por los efectivos.

Este hallazgo permitió sumar un nuevo resultado positivo dentro de las acciones llevadas adelante por la División Investigaciones, en coordinación con las dependencias judiciales correspondientes.

Elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia

Tras la finalización de los procedimientos, tanto los rodados recuperados como el aparato de comunicación fueron puestos a disposición de las Fiscalías de los Distritos Norte y Este, organismos desde los cuales se indicaron las directivas a seguir.

De esta manera, los elementos encontrados permanecerán vinculados a las causas judiciales correspondientes mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias de cada ilícito denunciado.