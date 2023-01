Ciro Pertossi rompió el silencio: "Yo frené la patada, no lo golpeé a Fernando"

A un día del tercer aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, declaraba en una nueva jornada del juicio Rodríguez Romeo, perito e ingeniero informático. El especialista había sido convocado por la defensa para hacer un análisis de la evidencia digital en el expediente. “Realicé un primer informe donde hice un análisis de los procedimientos realizados y un análisis de los archivos digitales incorporados a la causa”, explicó ante el Tribunal.

Fue durante este testimonio que de manera sorpresiva, solicitó declarar Ciro Pertossi en la audiencia, tras el anuncio de su defensor, Hugo Tomei. Todo comenzó cuando se proyectaba en la sala un video que muestra la golpiza, el más conocido del caso, marcando a Máximo Thomsen de frente y sin camisa.

“Ponga pausa”, pidió Ciro y señaló con un puntero a la pantalla: “Este chico soy yo y esa patada no la hago. Cuando me doy cuenta de que el chico estaba en el piso la frenamos”.

“¿Por qué freno la patada?”, preguntó el fiscal Gustavo García: “No voy a contestar, ya respondí eso”, replica. Inmediatamente se le proyectó otro video, el que grabó su primo Lucas y se negó a responder si su primo lo había filmado.

Intervino en ese momento la jueza Castro y dijo, al igual que ayer, que “no tiene sentido seguir con esta modalidad”

“Lo que quería decir ya lo dije, no voy a decir nada más”, dijo Ciro Pertossi y regresó a su silla. Así, concluyó la declaración de Pertossi. Comienza a declarar el perito informático Pablo Rodríguez Romeo.

Táctica

Ciro Pertossi es uno de los acusados más complicados en el juicio que se lleva adelante en Dolores. Cuando la fiscalía mostró la filmación del hecho, este aclaró que “frenó” una patada cuando se dio cuenta que aquel estaba en el piso. “El chico que se ve soy yo (señalando el video del ataque a Fernando Báez Sosa), quiero aclarar que esa patada no doy, que cuando me doy cuenta que está en el piso me freno”, indicó ante los presentes en la sala.

Luego aclaró que un audio incorporado al expediente en donde él dijo vía whastapp "chicos no se cuenta nada de esto a nadie" él se refería a que “no quería que se enteren sus padres que se habían peleado”.

“Adelantó que no voy a contestar a las partes”, insistió Pertossi tras lo cual volvió a su asiento ubicado junto al resto de los imputados.