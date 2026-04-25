Cómo será el operativo de seguridad para el show de Airbag en Catamarca

Con motivo del recital que tendrá como protagonista a la banda musical Airbag, la Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales, ha diagramado un dispositivo de seguridad integral destinado a garantizar el normal desarrollo del evento y la protección de todos los asistentes.

El espectáculo se llevará a cabo hoy, sábado 24 de abril, en el Estadio Bicentenario, ubicado en la avenida Autonomía de Catamarca, con inicio previsto a partir de las 21:00 horas. Sin embargo, la planificación operativa contempla una cobertura extendida que comenzará varias horas antes y se prolongará hasta la mañana siguiente.

En ese marco, las autoridades dispusieron que los cortes de tránsito y tareas de ordenamiento vehicular se implementen desde las 16:30 horas, anticipándose al flujo masivo de público. Asimismo, se estableció que el ingreso al estadio estará habilitado desde las 18:30 horas, lo que permitirá una distribución escalonada de los asistentes.

El operativo se extenderá hasta las 07:00 horas del día domingo inclusive, reflejando una estrategia de seguridad que no solo abarca el desarrollo del espectáculo, sino también el desconcentrado del público.

Coordinación interinstitucional y control del tránsito

El dispositivo no será ejecutado únicamente por la fuerza policial. Según se informó, contará con la participación conjunta del personal de la Municipalidad de la Capital, fortaleciendo así la capacidad de control y respuesta ante cualquier eventualidad.

Uno de los puntos centrales del operativo será la restricción del estacionamiento en sectores clave, con el objetivo de facilitar la circulación y evitar congestionamientos. En este sentido, se advirtió que los vehículos estacionados en zonas prohibidas serán retirados por la grúa municipal.

Los puntos específicos donde regirá esta medida son:

Av. Autonomía de Catamarca y Padre Santiago Sonzini

Av. Autonomía de Catamarca y Av. Fiesta del Poncho

Las autoridades solicitan expresamente a la comunidad respetar estas disposiciones para evitar inconvenientes y sanciones.

Restricciones estrictas para el ingreso al estadio

En paralelo, se establecieron medidas estrictas de control en los accesos al estadio, orientadas a preservar la seguridad de los asistentes y prevenir incidentes.

Se encuentra terminantemente prohibido el ingreso con los siguientes elementos:

Pirotecnia

Objetos cortantes

Aerosoles

Paraguas

Drones

Cámaras

Armas

Sustancias prohibidas

Cualquier otro elemento que pudiera ser utilizado para lesionar a personas o alterar el orden público

Estas restricciones forman parte de un enfoque preventivo que busca minimizar riesgos en un evento de alta convocatoria.

Un operativo centrado en la prevención y el orden

Desde la Policía de la Provincia se destacó que el objetivo principal del despliegue será preservar la integridad física de los participantes y espectadores, además de garantizar que el evento se desarrolle con total normalidad.

El operativo incluirá tareas de:

Ordenamiento del tránsito

Control de accesos

Supervisión del comportamiento del público

Intervención ante posibles incidentes

Asimismo, se remarcó la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando a los asistentes respetar en todo momento las indicaciones del personal policial afectado al servicio.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El recital de Airbag representa un evento de gran relevancia para la comunidad, no solo por su carácter cultural, sino también por la magnitud de público que convoca. En ese contexto, el éxito del operativo dependerá en gran medida del compromiso y la conducta responsable de los asistentes.

Las autoridades insisten en que el cumplimiento de las normas establecidas —desde el respeto por las restricciones de tránsito hasta las condiciones de ingreso— será clave para evitar inconvenientes y garantizar una experiencia segura para todos.

Con un esquema de seguridad que combina planificación, prevención y coordinación institucional, Catamarca se prepara para recibir una jornada que promete ser multitudinaria, bajo un marco de orden y control cuidadosamente diseñado.