Con el silencio del imputado, inició el juicio por abuso sexual

Esta mañana, en ámbitos de la Cámara Criminal Penal N° 1 dio inicio el juicio oral que tiene en el banquillo a un sujeto de 65 años, quien debe responder por el supuesto delito de abuso sexual simple agravado por el daño producido en la salud mental de la víctima.



Pasadas las 9:00 de la mañana, el tribunal abrió la audiencia con la lectura de la citación a juicio.

Seguidamente, el presidente Dr. Fernando Esteban le preguntó al imputado de apellido Cornejo si era su deseo dar en la sala ante las partes su versión sobre el grave hecho del que se le acusa.



Asesorado por el abogado Víctor García, Cornejo se negó a declarar y guardó silencio.



Atento a la abstención del imputado, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando dará inicio al desfile de los testigos.

En caso de que asi el tiempo lo permita, las partes, es decir el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Alejandro Dalla Lasta, la querella y la defensa podrían exponer los alegatos.



Al finalizar la primera audiencia del debate, la madre de la niña victima dialogó con la prensa y contó como fue que se enteró que sus hijas habían sido abusadas.

Cabe aclarar que a pesar de que la madre dice que ambas hijas le manifestaron haber sido víctimas de abuso por el imputado, solo se está juzgando el abuso sufrido por la criatura de 12 años al momento del hecho.



“El entra y sale como si nada y yo tengo que tener encerrada a mi hija. Hace siete años que la tengo encerrada cuidándola de que no se lastime, porque por lo que este le hizo ?refiriendose al imputado- tuvo intentos de suicidio”, expresó la mujer de quien obviamente se reserva la identidad para resguardar la de su hija.



“No sabe lo triste y doloroso que es, que aún hoy, diga 'mamá no me suicido para que no sufras más'", se quebró la mujer.



En cuanto a como ocurrió el hecho, la entrevistada recordó: “Él hacia atletismo junto a mis hijas, así las conoció a las dos, a la más chica que en ese entonces tenía 12 años y a la mayor que tenia 18. A las dos las abusó, pero a la más grande no le creyeron cuando hice la denuncia. A la menor sí porque le hicieron Cámara Gesell, aún hoy ella esta con asistencia psicológica”.



Consultada como se enteró dijo que un dia su hija le preguntó que haría si un hermano suyo intentaba abusar de ella, le dije “que no lo perdonaría jamas diciéndome ella que eso le había pasado a una amiga”.



Al dia siguiente me hcieron llamar del colegio porque había estado llorando todo el día y se había lastimado, autoflagelándose en los antebrazos.



“Cuando volvió a casa le pregunte que le había pasado y no me quería decir nada. Entonces le dije que iria a la escuela al otro día con la policía y que le iba a tener que decir que paso a ellos, fue cuando se puso a llorar y me dijo que era abusada”, contó la mujer agregando: “en eso vino mi otra hija, la mayor y me abrazó por detrás y me dijo mamá a mi también me abusó".



En la parte final de la entrevista, la mujer se refirió a los padres de las niñas, niños y adolescentes manifestándoles que “crean en sus hijos, cuando les digan que son víctimas de abusos, hay síntomas en ellos que tenemos que estar atentos. Se encierran, se aíslan e intentan suicidarse. Él -por el imputado- era una persona de mucha confianza para nosotros, se sentó en mi mesa a comer con mi familia, nunca esperamos algo así", haciendo referencia a los abusos a los que fue sometida la menor de las hijas, a quien cuando le realizaba tocamientos impúdicos en su cuerpo le decía que "estaban jugando”, concluyó la mujer.