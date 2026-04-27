Concluyó el 7° Curso Nacional Kuntur: formación intensiva para situaciones críticas

En las instalaciones del Polideportivo Policial se llevó a cabo el acto de clausura del "7mo Curso Nacional de Supervivencia Policial y Custodias Especiales Kuntur", una instancia de capacitación que reunió a efectivos de distintas jurisdicciones con el objetivo de fortalecer la preparación de las fuerzas de seguridad.

La actividad fue organizada por la Dirección de Operaciones Especiales (Kuntur) y se desarrolló durante 21 días ininterrumpidos, en los que participaron 45 cursantes sin distinción de jerarquía. Los efectivos provenían de las Policías de Catamarca, Salta, Jujuy y Corrientes, así como también del Escuadrón 67 de Gendarmería Nacional, consolidando un espacio de formación interinstitucional.

Las jornadas de entrenamiento tuvieron lugar tanto en la base de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, ubicada en el CAPE, como en el Polígono natural de la Policía, en el Polideportivo Policial sobre la Ruta Nacional 38, donde se desplegaron actividades prácticas y teóricas.

Autoridades presentes

La ceremonia de cierre estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga, acompañado por el jefe de Policía, Crio Gral (RE) Marcos Herrera, el subjefe Crio Gral Omar Seiler y el inspector general Crio Gral Sebastián Carrizo.

También participaron el rector del IES Policial y director de Institutos Policiales, Crio Mayor José David Moreno, el segundo jefe del Escuadrón 67 de Gendarmería Nacional, comandante Leonardo Beterette, el subdirector de Kuntur, Diego Bahamonde, y en representación del SPP, el subprefecto Daniel Romero.

La presencia de integrantes de la Plana Mayor, oficiales superiores, jefes, subalternos, agentes, la Banda de Música de la Policía, instructores, cursantes e invitados especiales dio marco a un acto que reflejó la magnitud institucional de la capacitación.

Formación para intervenir en situaciones críticas

El curso tuvo como propósito central optimizar el accionar policial ante hechos delictivos y violentos, mediante una capacitación específica en técnicas de supervivencia y custodias especiales. El enfoque estuvo puesto en preservar la integridad física y psíquica de las personas, evitando que los incidentes escalen hacia consecuencias de mayor gravedad.

Durante el desarrollo de la formación, se incorporaron herramientas clave para el desempeño profesional, especialmente en contextos donde interviene el uso de armas de fuego. El objetivo fue que cada cursante comprenda la responsabilidad inherente a su rol dentro de una fuerza de seguridad, fortaleciendo el temple y el carácter necesarios para actuar con criterio y dentro del marco legal.

Entre los contenidos abordados se destacaron:

Educación Física

Defensa Personal

Medicina Táctica

Arma y Tiro

Escopetero Táctico

Supervivencia Policial

Custodia de Dignatarios

Valores y Detenidos

Aspectos Legales

Situación de Crisis Policial

Primer Interventor

Estas áreas fueron desarrolladas por un cuerpo de instructores especializados, que transmitieron conocimientos y გამოცდილencias prácticas a lo largo de las tres semanas de formación.

Entrega de certificados

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la bendición de certificados, reconocimientos y presentes, a cargo del capellán policial presbítero Leandro Roldán. Posteriormente, se procedió a la entrega formal de diplomas a los cursantes que finalizaron el curso de manera exitosa.

Además, se reconoció la labor de los instructores y de los integrantes de la División Negociadores del grupo Kuntur, quienes participaron activamente en la formación de los efectivos. También recibieron certificados y presentes las unidades especiales provenientes de otras provincias:

Salta: personal de la Unidad Carcelaria N° 4 del Servicio Penitenciario y de la División Custodia y Traslado de la Unidad Carcelaria N° 1 de Tartagal.

personal de la Unidad Carcelaria N° 4 del Servicio Penitenciario y de la División Custodia y Traslado de la Unidad Carcelaria N° 1 de Tartagal. Jujuy: Dirección de Personal de la Custodia Gubernamental de la Policía provincial.

Dirección de Personal de la Custodia Gubernamental de la Policía provincial. Corrientes: Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

En el cierre, se distinguió además al mejor promedio y al mejor compañero, reconociendo el desempeño académico y humano dentro de la capacitación.

"La seguridad se construye"

Durante su discurso, el secretario de Seguridad subrayó el valor estratégico de la capacitación. "Estamos culminando algo más que un curso, estamos culminando una etapa de compromiso del Estado Provincial con su Policía, y a su vez de la Policía con su comunidad", afirmó.

En ese sentido, destacó que la formación responde a una convicción clara: "la seguridad no se improvisa, se planifica, se construye y se ejecuta bajo la órbita de la ley". También remarcó que un mayor nivel de preparación en los efectivos se traduce en una mejor protección para la ciudadanía.

El funcionario señaló que la comunidad espera una fuerza policial profesional y subrayó la necesidad de inversión para sostener este tipo de instancias formativas. Asimismo, agradeció a los instructores y a los cursantes de las distintas provincias por su participación. En el tramo final de su intervención, felicitó a los grupos especiales como GIR Sur, Motoristas del COEM KAPPA, División Drones, División Negociadores del grupo Kuntur, Comisaría Tercera y Dirección de Bomberos, quienes participaron de un procedimiento exitoso en el que lograron salvar la integridad de una persona que atentó contra su vida.