Condena de cuatros años y tres meses de prisión efectiva por doble accidente fatal

Este viernes en sede el Juzgado Correccional N° 1, se leyó sentencia en el caso que tiene como acusado a Luis Ramos, quien estaba acusado de haber provocado un doble accidente fatal en la localidad de Pomancillo, derivando este siniestro en las muertes de Jorge y Carlos Chayle en 2014.

Previo a ser condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva, el imputado pronunció sus últimas palabras al Tribunal. Ramos dijo que no salió a la ruta a matar y relató que el día del accidente “cumplía años mí hijo mayor. Cuando salí de ahí tuve el accidente y en ningún momento quise que estás cosas pasen. Quiero que la sentencia le de a la familia Chayle la paz que hasta la fecha no han tenido. Pido perdón a mí familia porque estos más de nueve años fueron de mucha amargura. Mí madre quedó sola, yo he quedado solo. Perdí todo mis afectos. Vuelvo a pedir perdón a toda la familia y en especial a la señora Chayle”.

Según se indicó en la sentencia, cuando esta quede firme, recién se procederá a la inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario.

Asimismo, además de la condena, a Ramos se le impuso una pena por lucro sesante por el esposo fallecido, esto en un valor de más de 2 millones de pesos y, por la pérdida del hijo de la familia Chayle, la suma sería de 380.880 mil pesos. En tanto por los daños en la moto 350 mil y daño moral por la pérdida del esposo más de 5 millones y por la pérdida de su hijo 5.500.000.

La querella había solicitado una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más una indemnización a la familia de las víctimas por 21 millones de pesos. En tanto, la fiscal Cynthia Romero mantuvo la acusación contra Ramos y pidió la pena de 4 años y 3 meses de prisión, mientras que la defensa la absolución o una pena en suspenso.

