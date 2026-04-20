Condena en suspenso para Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

El humorista Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida durante la madrugada del 16 de mayo de 2022. La sentencia determinó su responsabilidad en el delito de incendio culposo seguido de muerte, aunque no implicará su detención efectiva.

El fallo fue leído por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, Enrique Gamboa, a través de la plataforma Zoom, luego de un cuarto intermedio que se extendió durante cuatro horas. La audiencia se desarrolló de manera virtual, modalidad que se mantuvo desde el inicio del debate a fines de febrero.

Además de la pena principal, el tribunal estableció una serie de normas de conducta obligatorias, entre las que se destacan:

Continuar con tratamientos contra las adicciones .

. Mantener un lugar de residencia fijo.

La condena fue dictada en concurso real con un antecedente judicial previo. En abril de 2024, Pettinato había sido condenado a 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual contra una menor de 15 años. En este marco, el juez dispuso también la incorporación de su muestra genética en el Registro de Abusadores.

Una audiencia atravesada por el silencio

La jornada en la que se conoció el veredicto comenzó a las 9 de la mañana y estuvo marcada por la virtualidad y una actitud reservada del acusado. Pettinato se conectó con retraso, lo que obligó al tribunal a esperar su ingreso a la audiencia. Una vez presente, se lo observó tomando mates.

Cuando el juez Gamboa le otorgó la palabra, el imputado optó por no realizar declaraciones. "No voy a decir nada antes del veredicto", fue su única intervención antes de que el tribunal pasara a deliberar. La resolución final se dio a conocer pasadas las 13 horas.

El incendio fatal y las claves del proceso

Uno de los ejes centrales del juicio fue determinar cómo y por qué se originó el incendio en el departamento ubicado en la calle Aguilar, en el barrio de Belgrano. Durante el proceso, que se extendió por un mes y medio, el tribunal llevó adelante siete audiencias en las que declararon más de 15 testigos.

Los resultados de la autopsia fueron determinantes para reconstruir el hecho. Se estableció que Melchor Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que se encontraba con vida al momento en que comenzaron las llamas. Además, se confirmó que estaba bajo los efectos del psicofármaco zolpidem.

Las pericias realizadas por Bomberos descartaron hipótesis de fallas eléctricas o accidentes con cigarrillos. En cambio, concluyeron que el incendio se inició a partir de una "llama libre", posiblemente generada por un encendedor o fósforo. También se indicó que un aerosol hallado en el lugar pudo haber intensificado el fuego.

En la escena, los peritos encontraron diversos elementos relevantes:

Un balde con restos de botellas rotas .

. Un encendedor que solo producía chispa .

. Fósforos parcialmente quemados en la basura.

Responsabilidades, dudas y posiciones enfrentadas

Durante el juicio surgieron distintas interpretaciones sobre la conducta de Pettinato en el momento del incendio. El abogado querellante, Alejandro Drago, sostuvo que el acusado no hizo nada para salvar a Rodrigo. Por su parte, el fiscal Klappenbach planteó una posición más matizada, al señalar que el imputado pudo haber intentado ayudar, aunque sin lograrlo.

El fiscal también remarcó que Pettinato "manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo", lo que habría derivado en el inicio del fuego. Sin embargo, aclaró que no se logró probar una intencionalidad en el hecho.

En su alegato, Klappenbach había solicitado una pena de 4 años y 7 meses de prisión, contemplando la condena previa de 9 meses en suspenso. En contraste, la defensa, encabezada por el abogado Norberto Frontini, pidió la absolución del acusado. Por otro lado, la familia de la víctima, liderada por su madre de 81 años, reclamó una condena de 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte.

La relación entre víctima y acusado

El vínculo entre Pettinato y Rodrigo fue otro de los aspectos analizados durante el proceso judicial. Según declaró la madre del neurólogo, Rodrigo había alojado a Pettinato en su casa años atrás, en el contexto de su tratamiento por adicciones.

El día del hecho, Rodrigo se encontraba en el departamento de Pettinato con el objetivo de dar una conferencia por Zoom, debido a problemas de conexión en la vivienda de sus padres.

El expediente también incorporó elementos vinculados al consumo de sustancias. El análisis toxicológico reveló que ambos habían ingerido metilfenidato, un estimulante similar a la cocaína. Asimismo, se sumaron mensajes intercambiados entre ambos, en los que hacían referencia a encuentros destinados al consumo de drogas.