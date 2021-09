Condenan a prisión perpetua a un joven y solicitan a la fiscalía investigar a un sobrino de la víctima

Lucas Carrizo tiene 19 años y fue, ayer a la mañana, condenado por los jueces del tribunal a la pena de prisión perpetua. El joven fue declarado culpable del homicidio de Petrona Centeno, cuyo cuerpo fue encontrado en mayo del año pasado, en la villa de Pomán con cuarenta puñaladas.



El veredicto, dictado por unanimidad por el tribunal, integrado por los jueces Fernando Esteban, Rodolfo Moreno y Mauricio Navarro Foressi, se develó pasadas las 11.00 de la mañana, luego de que, previo a ello, se escuchara en el recinto de la Cámara Penal No 1 los alegatos del Ministerio Público Fiscal, en primera instancia, y luego, a la defensa de Carrizo, ejercida por el Dr. Víctor García. También, los jueces escucharon al ahora condenado, quien en su última palabra se dirigió a los familiares de Petrona y les pidió “respetuosamente”, según indicó, “perdón”.

La audiencia, la última del juicio que inició hace dos semanas atrás, empezó con la exposición de los alegatos del fiscal Gustavo Bergesio, quien adelantó que sostendría la imputación original con la que llegó a juicio Carrizo y que consideraría la posibilidad de solicitar al tribunal remitir el expediente a la fiscalía de Andalgalá para que se investigue a Leonardo Perea, sobrino de Petrona y amigo de Carrizo, por algún tipo de participación que pudiera haber tenido en el crimen. Aun cuando al finalizar sus conclusiones aclaró que dicha participación podría ser en caso de que así se demuestre como “partícipe secundario” o “instigador”, pero nunca de “coautor”, remarcó.

En sus conclusiones, el fiscal valoró la primera declaración que efectuó Carrizo en la etapa de investigación, donde se “hizo cargo” del hecho, la que consideró una “declaración calificada” y que esta, sumada a otras pruebas independientes del proceso, como la declaración de los testigos que lo vieron y estuvieron con él la noche previa al homicidio, como así también la llamada al señor Martínez, quien declaró en el debate, al que le preguntó, recordó el fiscal, “Le dijo que se había mandado una macana y quería saber qué

le iba a pasar”, según las cartas.



De esta forma, a líneas generales, echó por tierra la nueva declaración brindada en audiencia el viernes de la semana pasada por Carrizo, quien, si bien reconoció haber cometido el hecho, dijo que no fue él solo. Estos dichos, según los entendió el representante del ministerio público fiscal, “fueron armados” y solo “buscan una ventaja del tribunal”.

Finalmente, se refirió a la investigación que podría iniciar la fiscalía de Andalgalá en relación a los dichos de Carrizo, quien señaló a Perea como el partícipe también del homicidio. Sin embargo, el fiscal aclaró que su participación, en caso de que así la nueva investigación lo determine, no sería nunca de “coautor” ni “autor”, sino de “partícipe secundario” o “instigador”.



Fue así que, al momento de solicitar la pena, indicó que solo existe una pena única para el

delito del que se le acusa, que es de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa, por lo que la pena mencionada fue de “prisión perpetua”.



La defensa

En tanto, la defensa ejercida por el Dr. Victor García no compartió los dichos del fiscal y cuestionó el agravante del “Criminis Causa” al entender que, de boca del mismo imputado, se supo que él ingresó a robar y no a matar. “A quien reconoció la víctima fue a Leonardo Perea, a quien le pidió que no le hiciera daño fue él”.



Asimismo, dijo que lo declarado por su asistido el pasado viernes es lo que realmente sucedió. También, hizo referencia al estado en el que se encontraba la noche previa al homicidio Carrizo, lo que fue detallado por varios de los testigos que pasaron por el recinto.



Se refirió también a lo expuesto por el fiscal en cuanto a que había llamado a Martínez, refutando que dijo “me mandé una macana”, pero no dijo “qué macana”, pudo haber sido que “estaba en el lugar y momento

equivocado”.

Finalmente, coincidió con el fiscal que debía el tribunal enviar el expediente nueva- mente a Andalgalá para que se investigue a Leonardo Perea, pero nunca como “partícipe secundario” sino como partícipe necesario o coautor, ya que era quien conocía la casa y esa noche no iba a haber nadie. “Carrizo fue a robar, no a

matar”, resaltó, indicando que fue lo dicho por su asistido en su declaración.

Asimismo, al solicitar la pena, pidió al tribunal que se lo acuse del delito de robo simple y no de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa.



Luego, y antes de retirarse a deliberar, los jueces escucharon a Lucas Carrizo, quien pidió perdón a la familia de Centeno.

Sentencia

Pasadas las 11.00 de la mañana, el tribunal volvió a reanudar la audiencia y dio a conocer el fallo, en el que, por unanimidad, condenaban a Lucas Carrizo a la pena de prisión perpetua y se dispuso la remisión del expediente a la fiscalía de Andalgalá, para que se investigue la posible participa-ción en el hecho de Leonardo Perea.