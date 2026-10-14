Condenaron a 11 años de prisión a Sastre Collado por dos hechos de abuso sexual

La Cámara Penal N° 3 de Catamarca condenó este miércoles al ginecólogo Felipe Sastre Collado a 11 años de prisión, tras declararlo culpable por los dos hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio. La decisión se conoció luego de un breve intermedio, en la jornada final del debate, y coincidió con la pena que había solicitado la Fiscalía, con el acompañamiento de la querella en representación de las denunciantes.

El pronunciamiento judicial puso fin al debate oral y estableció una condena de 11 años de prisión para el profesional médico. La resolución se produjo después de que el tribunal escuchara los alegatos de las partes y las últimas palabras del acusado, quien había expresado su tristeza y humillación frente al proceso y manifestado su confianza en los jueces.

La sentencia respondió al pedido formulado por el fiscal de Cámara, Augusto Barros, quien había solicitado una pena de 11 años de prisión y la inhabilitación profesional para el ginecólogo. La querella, que intervino en representación de las denunciantes, también había acompañado el planteo acusatorio.

La defensa, en cambio, había reclamado la absolución de Sastre Collado al cuestionar la suficiencia de las pruebas presentadas durante el juicio. De esta manera, las posiciones de las partes quedaron claramente diferenciadas antes de que los magistrados dieran a conocer el veredicto.

Las últimas palabras de Sastre Collado

Antes de que se conociera la resolución, el médico había hecho uso de sus últimas palabras ante los integrantes de la Cámara Penal N° 3. En esa intervención, manifestó sentir "tristeza" y "humillación", y sostuvo que durante el juicio únicamente había explicado los actos médicos que realizó.

"Siento tristeza y humillación", había expresado el ginecólogo en la jornada final del debate. También manifestó su confianza en los jueces que debían resolver el caso. Su declaración se produjo antes del veredicto y constituyó su última intervención ante el tribunal. En ella, el acusado expuso cómo describía su situación frente al proceso judicial y reiteró que confiaba en la decisión de los magistrados.

Luego de escuchar las posiciones de las partes y las palabras finales del médico, el tribunal dio a conocer la condena a 11 años de prisión. La resolución estableció su culpabilidad por los dos hechos de abuso sexual por los que había sido juzgado.

La reacción de la familia de una de las víctimas

Tras conocerse el veredicto, la salida del tribunal estuvo marcada por las declaraciones del esposo de una de las víctimas, quien dialogó con Radio Valle Viejo y manifestó su conformidad con la decisión adoptada por los jueces.

En sus palabras, agradeció a quienes acompañaron a la familia durante el proceso y reconoció las dificultades que atravesaron para llegar a esta instancia. "Agradecemos a todos los que nos han escuchado, nos han apoyado para llevar adelante este momento duro. Y bueno, gracias, gracias, gracias nada más. Se hizo justicia y esto es para evitar que en el día de mañana sigan ocurriendo este tipo de situaciones", expresó.

El hombre destacó especialmente el acompañamiento recibido durante el proceso judicial y describió el recorrido hasta la sentencia como un momento duro. Su declaración se produjo después de que la Cámara Penal N° 3 comunicara la condena contra el ginecólogo.

La reacción reflejó la conformidad de la familia con el resultado del juicio y el agradecimiento a las personas que, según señaló, brindaron apoyo durante el desarrollo de la causa.

La defensa podrá plantear una casación

Aunque el tribunal ya dio a conocer el veredicto, el proceso todavía tiene una instancia pendiente: la lectura de los fundamentos de la sentencia. Según lo informado, ese pronunciamiento se conocerá dentro de 10 días.

A partir de la lectura de los fundamentos, la defensa tendrá la posibilidad de evaluar la presentación de un recurso de casación contra la condena. Para ello, será necesario esperar a que se conozcan las razones expuestas por el tribunal para sostener su decisión. La eventual casación aparece así como el próximo paso procesal que podría impulsar la defensa. Por el momento, no se informó que el recurso haya sido presentado, sino que existe la posibilidad de plantearlo una vez conocidos los fundamentos.

La sentencia, por lo tanto, ya fue dictada, pero todavía resta completar esa instancia para que las partes puedan conocer en detalle los argumentos de los magistrados y definir cómo continuarán sus intervenciones en el expediente.

Seguirá libre

Uno de los aspectos centrales de la situación procesal de Sastre Collado es que seguirá en libertad hasta tanto la condena esté firme. Esto significa que, pese a haber sido declarado culpable y condenado a 11 años de prisión, no comenzará a cumplir esa pena de manera inmediata en las condiciones informadas.

La posibilidad de que la defensa plantee una casación, una vez conocidos los fundamentos, se enmarca en la continuidad del proceso judicial. La definición sobre la firmeza de la condena será determinante para establecer los pasos posteriores.