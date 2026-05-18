Condenaron a "Pilo" Doria a 15 años de prisión por el crimen de Julio Casas

José Tomás "Pilo" Doria fue condenado este lunes a 15 años de prisión efectiva por el asesinato de Julio Casas, en el marco de un juicio abreviado realizado en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

La resolución judicial puso fin al proceso penal contra el único imputado por el crimen ocurrido el 9 de septiembre de 2024 sobre avenida Circunvalación, un hecho que provocó fuerte repercusión pública debido a la violencia del ataque y a las circunstancias que rodearon el homicidio. Durante la audiencia, considerada clave dentro de la investigación judicial, se formalizó el acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Doria reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la pena impuesta. La condena establecida fue de cumplimiento efectivo.

Un crimen que conmocionó por la mecánica del ataque

El asesinato de Julio Casas ocurrió sobre avenida Circunvalación cuando la víctima circulaba en su motocicleta. Según determinó la investigación, en ese contexto recibió tres disparos que terminaron provocándole la muerte. El caso generó un fuerte impacto desde el inicio debido a la modalidad del ataque y al escenario en el que ocurrió el homicidio. A partir de allí se inició una investigación encabezada por la fiscal de Instrucción N°1, Yésica Miranda.

Con el avance de la causa, los investigadores lograron establecer la participación de José Tomás "Pilo" Doria, quien posteriormente quedó detenido e imputado como autor del crimen.

De acuerdo con el expediente judicial, ambos se encontraron en inmediaciones de Circunvalación y, en ese contexto, Doria efectuó los disparos que impactaron contra Casas.

La declaración de Doria ante la fiscalía

Uno de los elementos centrales de la investigación fue la declaración brindada por el propio imputado ante la fiscal Yésica Miranda. En esa instancia, Doria reconoció haber sido quien disparó contra Julio Casas.

Según sostuvo en su relato, el conflicto entre ambos se habría originado luego de que Casas presuntamente ingresara a su vivienda y le robara dinero y distintas pertenencias.

Doria declaró además que, tras enterarse del supuesto robo, salió a buscar a Casas. También afirmó que la familia de la víctima le había pedido que no realizara la denuncia correspondiente por ese hecho.

La investigación judicial avanzó posteriormente sobre las circunstancias del encuentro ocurrido sobre avenida Circunvalación, donde finalmente acuerdo se produjo el homicidio.

El de juicio abreviado

La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado desarrollado este lunes en la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial.

Este mecanismo judicial permitió resolver la causa mediante un acuerdo entre las partes, evitando la realización de un juicio oral y público tradicional. En ese contexto, Doria aceptó la acusación y recibió una pena de:

15 años de prisión

Cumplimiento efectivo

La audiencia fue considerada un paso determinante dentro del expediente judicial que investigó el homicidio de Julio Casas.

La investigación judicial

La causa estuvo a cargo de la fiscal de Instrucción N°1, Yésica Miranda, quien reunió los elementos necesarios para avanzar con la imputación contra Doria y sostener la acusación por el crimen. La investigación permitió reconstruir la secuencia previa al ataque y establecer el contexto en el que ambos se encontraron sobre avenida Circunvalación el 9 de septiembre de 2024.

A partir de esos elementos, el expediente determinó que Doria fue quien efectuó los disparos que terminaron con la vida de Casas.

El reconocimiento realizado por el propio imputado ante la fiscalía se convirtió además en una pieza central dentro del proceso judicial que culminó con la condena dictada este lunes.