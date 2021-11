Condenaron a prisión efectiva a un joven que apuñaló a su hermano en la Capital

Tal como estaba previsto, esta mañana inició y finalizó en la Cámara Penal Nº 1 el juicio oral y público en contra de Diego Ayala, quien llegaba detenido, imputado del delito de homicidio en grado de tentativa y agresión con toda arma. Hechos que tuvieron como víctimas a sus hermanos, Carlos Ariel y Cristian Ayala.

Abierta la audiencia, se leyó la citación a juicio, es decir, se le hizo conocer al imputado el hecho del que se le acusa y las pruebas obrantes en el expediente. Seguidamente, y por recomendación del abogado, Diego Ayala guardó silencio y en la sala se escuchó la declaración de sus hermanos.

En primer término, ingresó al recinto Carlos Ayala, quien recordó que ambos, el día del hecho, estaban “empastillados y habían estado consumiendo bebidas alcohólicas”. Asimismo, dijo que una “lata de cerveza” fue lo que originó el incidente; “... me dijo que no me hiciera el malo y yo le respondí que él no se hiciera el malo.

Tenía una punta en la mano, yo se la quise agarrar y comenzamos a forcejear y allí pasó, me apuñaló”. A preguntas del fiscal, Carlos dijo que, para él, su “hermano no tenía la intención de matarlo”. Luego, declaró el otro hermano del imputado, Cristian, a quien Diego le asestó un puntazo, pero solo le rompió la camisa. “Estoy enojado todavía por lo que nos hizo”, puntualizó el testigo.

Alegato

Ante el relato de las víctimas, el fiscal desistió del resto de los testigos y el presidente del tribunal pasó a los alegatos. El fiscal Alejandro Dalla Lasta fue el primero en exponer sus conclusiones. A líneas generales, mantuvo la responsabilidad en el hecho de sangre del imputado, pero entendió que no hubo dolo, es decir intención de matar, pero sí de provocarle una lesión, por lo que calificó el hecho como lesiones graves. Al momento de pedir la pena, solicitó un año y tres meses de prisión efectiva, además de que fuera declarado reincidente por primera vez. Esto en razón de que cumplió una condena por un robo con arma. Luego, alegó el defensor oficial, Dr. Estanislao Reynoso, y Diego Ayala, en su última palabra, pidió perdón a la familia. Finalmente, los jueces dictaron la sentencia y lo condenaron.

El hecho

El ocho de enero del año en curso, encontrándose ambos hermanos en el domicilio, sito en el barrio Acuña Isi, primera etapa, entre las 6.50 y 7.15 de la mañana, aparentemente, previo a una discusión, el imputado, utilizando un arma blanca, atacó a su hermano.