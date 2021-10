Condenaron a seis años de prisión al imputado y hubo incidentes

Pasadas las 13.30 horas de hoy y pese al fuerte dispositivo policial de prevención que se dispuso en las afueras de la Cámara Criminal Penal Juvenil. al finalizar el debate se registraron algunos incidentes menores ?agresiones verbales- entre las persona que cortaron la calle y se manifestaron desde horas tempranas a favor y en contra del imputado.



Foto Diario La Unión - César Gómez

El joven fue encontrado culpable por los jueces del tribunal Rodrigo Morabito, Luis Guillamondegui y Mauricio Navarro Foressi, condenándolo a la pena de seis años de cárcel, un año menos de lo que había pedido el fiscal en sus alegatos.

Asimismo dispusieron que por el momento el cumplimiento de la misma continue siendo domiciliaria. Cabe indicar que desde hace aproximadamente dos años, el ahora condenado cumplía la detención en el domicilio de un familiar siendo monitoreado por la Justicia a través de una tobillera electrónica.



Foto Diario La Unión - César Gómez

Conocido el fallo en las afueras de la Cámara las personas que acompañaban a la madre de Luz, se mostraron disconforme y cargaron con el presidente del Tribunal pero rápidamente la policía hizo cesar las agresiones verbales. Luego el cruce fue entre ambas partes, cuando de la encrucijada de calle Chacabuco y Junin los familiares del imputado festejaban la “leve” condenada que se le habia impuesto al joven reiterando la familia del muchacho que “el abuso existió contra luz pero que lo cometio la misma familia”.



En los próximos diez días hábiles el Tribunal que declaro culpable al joven y le impuso una pena de seis años de cumplimiento efectivo dará a conocer los fundamentos por los que los magistrado fallaron de esa manera.



A partir de allí, las partes, es decir, la Querella particular y la Defensa del imputado, podrán casar o no el fallo. En caso de no hacerlo, transcurrido tres días hábiles desde la lectura de los mismos la sentencia quedará firme.

Una vez que el fallo quede firme, según explicaron en la lectura del veredicto el tribunal podrá o no revocar el modo de cumplimiento de la pena impuesta.