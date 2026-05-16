Conmoción por el caso Ángel: la familia reclama que el cuerpo del niño sigue en la morgue

Lorena Andrade, madrastra de Ángel, el niño de cuatro años que murió a comienzos de abril en Comodoro Rivadavia, denunció públicamente el estancamiento de la causa judicial y confirmó que el cuerpo del menor continúa en la morgue. El caso genera conmoción a nivel nacional y vuelve a poner en debate el rol del Estado en la protección de la niñez, una preocupación que también atraviesa a provincias como Catamarca.

La mujer realizó la denuncia a través de un video difundido en redes sociales, días después de que una pericia médica determinara que la causa de muerte fue una neumonía bilateral. La querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, rechazó esa conclusión y sostiene que existen pruebas de maltrato y abandono, por lo que exige la detención de los funcionarios públicos que intervenían en la guarda del niño.

"Cada día duele más", expresó Lorena, en un mensaje que fue replicado por el portal local ADN Sur.

Dolor e indignación

En los últimos días, familiares y amigos salieron a pegar carteles con el rostro del niño en distintos puntos de la ciudad chubutense para mantener visible el reclamo. Sin embargo, la indignación creció cuando descubrieron que varias imágenes habían sido arrancadas y vandalizadas.

"Duele que rompan su imagen", dijo entre lágrimas, señalando que cada cartel destruido representa un nuevo golpe para la familia.

Desde su entorno aseguran que no existen dudas sobre lo ocurrido. "Fue asesinado", afirmó Lorena, rechazando la hipótesis de una muerte natural o de un cuadro clínico aislado.

Las dos líneas de investigación

La causa judicial se mueve actualmente sobre dos ejes principales. El primero es la hipótesis de maltrato, sustentada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un posible patrón de violencia sistemática.

El segundo eje apunta a una posible falla estatal. La investigación pone el foco en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a advertencias del entorno del niño y a manifestaciones del propio Ángel, quien habría expresado en reiteradas ocasiones que no quería regresar a esa vivienda.

Tras incorporarse la neumonía como causa de muerte, la fiscalía deberá determinar si existió responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica. De confirmarse la hipótesis de muerte natural, el expediente podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.

El caso continúa abierto y mantiene en vilo a la familia, que insiste en que la causa avance y que el cuerpo del niño pueda finalmente descansar.