El furioso descargo de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque: "No voy a parar"

Gianinna Maradona publicó un doloroso mensaje dedicado a su padre, Diego Armando Maradona, en medio del segundo debate oral y público que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro. La joven, de 36 años, utilizó sus redes sociales para expresar la tristeza y la angustia que vive mientras se desarrolla el juicio que investiga la muerte de su progenitor.

En su cuenta de Instagram, Gianinna escribió:

"Un día menos para volver a encontrarnos... No voy a parar, con el alma mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. NO VOY A PARAR HASTA EL FINAL. ¡Te lo prometo, te amo!"

El mensaje, acompañado de una imagen de Gianinna abrazada a Diego y de la canción Nunca lo olvides del grupo Airbag, refleja un fuerte momento emocional que se mezcló con la tensión judicial.

El enfrentamiento con Leopoldo Luque

La jornada en los tribunales se tornó particularmente intensa cuando Leopoldo Luque, el neurocirujano que fuera médico personal de Maradona, exhibió imágenes de la autopsia durante su declaración, que correspondía a su sexta aparición en el juicio. La reacción de Gianinna fue de indignación y dolor, calificando al médico de "hijo de puta" en dos ocasiones.

El impacto fue tal que la joven lloró desconsoladamente y se retiró de la audiencia, la cual debió ser suspendida por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón ante la imposibilidad de continuar con normalidad. Este hecho marcó un momento crítico dentro del proceso y mostró el fuerte vínculo emocional de la familia con la figura de Diego Armando Maradona.

Cronograma y próximos pasos del juicio

El tribunal anunció que el martes 20 de mayo Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz volverán a comparecer, en un proceso que sigue avanzando con múltiples imputados. La causa investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, y los acusados restantes incluyen:

Agustina Cosachov , psiquiatra

, psiquiatra Ricardo Almirón , enfermero

, enfermero Mariano Perroni , coordinador de enfermería

, coordinador de enfermería Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Pedro Di Spagna, médico clínico

Cada uno de ellos enfrenta cargos relacionados con la responsabilidad en la atención y cuidado del ex futbolista, en el marco de un caso que ha captado la atención nacional e internacional por su resonancia mediática y emocional.

La situación de Dahiana Madrid

Paralelamente, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, aunque este litigio se encuentra demorado por un recurso de recusación contra la magistrada María Coelho. Este retraso agrega un nuevo elemento de incertidumbre al proceso, evidenciando la complejidad judicial y la multiplicidad de actores involucrados en el caso.

Un contexto de emociones y justicia

La combinación de dolor familiar, confrontaciones en la sala y la exposición pública de pruebas sensibles refleja la profunda carga emocional y judicial del juicio. Gianinna Maradona, como hija menor de Dalma, no solo enfrenta la pérdida de su padre sino que también se encuentra en el centro de un proceso que examina la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de su cuidado. Su mensaje y sus gestos en los tribunales muestran la intensidad de esta situación, mientras la justicia sigue su curso con una agenda de audiencias que continuará en los próximos días.

En este marco, la causa por la muerte de Diego Maradona sigue siendo un punto de atención pública y mediática, combinando emociones personales, repercusiones legales y la expectativa de nuevas declaraciones y resoluciones judiciales.