Conmoción en Catamarca: Investigan la muerte de una beba de un año

La muerte de una niña de apenas un año en el Hospital de Niños Eva Perón de la Capital es materia de investigación judicial y mantiene bajo análisis las circunstancias que rodearon el caso. La intervención quedó en manos del fiscal del Distrito Este, quien dispuso una serie de instrucciones tras conocerse el fallecimiento de la pequeña, que, según trascendió, tendría una discapacidad.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a La Unión, la pequeña ingresó al centro de salud trasladada en una ambulancia proveniente de la localidad de Los Altos, ubicada en el departamento Santa Rosa. El traslado se habría realizado debido a que la menor presentaba aparentes problemas respiratorios.

El traslado desde Los Altos

El episodio tuvo inicio en la localidad de Los Altos, desde donde se dispuso el traslado sanitario de urgencia hacia la Capital. Según indicaron las fuentes consultadas, la menor llegó al Hospital de Niños Eva Perón a bordo de una ambulancia luego de que se detectaran complicaciones respiratorias que requerían atención especializada.

El hecho adquiere una dimensión particularmente sensible debido a la corta edad de la víctima y a la información preliminar que señala que la niña tendría una discapacidad. Aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su condición médica ni sobre las circunstancias exactas que derivaron en el desenlace fatal, la situación motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales.

La intervención judicial

Ante la gravedad del caso, tomó participación el fiscal en turno del Distrito Este, quien quedó al frente de la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias vinculadas a la muerte de la menor.