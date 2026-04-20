Conmoción en Claypole: un nene de 12 años encontró a su madre enterrada en el patio de su casa

Un nene de 12 años encontró a su madre enterrada en el patio de su casa en Claypole, partido de Almirante Brown, y lanzó una desgarradora frase al reconocer los restos: "Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá". El caso generó conmoción en todo el país, incluido Catamarca.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Nardo al 5800. Según el parte policial, el chico buscaba a su madre y decidió cavar en el patio ante la sospecha de que algo había sucedido.

Para hacerlo, pidió una pala a un vecino, quien lo acompañó hasta la casa. Mientras removían la tierra, primero encontraron un trozo de tela y, minutos después, lo que sería un brazo humano. En ese momento, el menor lo reconoció y gritó desesperado. Luego corrió hacia la casa de su abuela, desde donde se dio aviso al 911.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas confirmaron la presencia de restos humanos en un pozo y montaron un operativo. Con el correr de las horas trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, que avanzaron con la excavación bajo las órdenes de la fiscalía.

Tras varias horas de tareas, lograron retirar el cuerpo. Una médica del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar y se ordenó el traslado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para realizar la autopsia.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el DNI de Brian Leandro Lesta, señalado por los familiares como la actual pareja de la víctima. Según indicaron, el sospechoso está ausente del domicilio desde hace aproximadamente dos semanas y es intensamente buscado.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que intenta reconstruir lo ocurrido y determinar cuándo se produjo el crimen.